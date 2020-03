Dax nach Schwarzem Montag etwas erholt

Ein erwartetes Hilfspaket in den USA gegen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Krise haben auch dem deutschen Aktienmarkt geholfen.

Nach dem Schwarzen Montag gelang dem Dax zeitweise wieder der Sprung über die Marke von 11.000 Punkte. Nach dem sehr schwachen Wochenstart, an dem der deutsche Leitindex um fast 8 Prozent abgesackt war, ging es am Nachmittag um 2,00 Prozent auf 10.837,11 Punkte aufwärts.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte um 2,30 Prozent auf 23.622,82 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 1,91 Prozent, und auch die US-Börsen starteten mit Erholungsgewinnen.

Am deutschen Aktienmarkt zeigte sich die große Mehrheit der Papiere auf Erholungskurs. So legten die auf Rekordtiefs gesackten Aktien der Deutschen Bank und der Commerzbank mit plus 7,2 Prozent und plus 9,3 Prozent zu.

Informierten Kreisen zufolge prüft die deutsche Bankenaufsicht Erleichterungen. Die Aktien der Deutschen Post gewannen 5,9 Prozent, nach allerdings fast minus 9 Prozent am Montag. Der Logistikkonzern verdiente 2019 unterm Strich mehr und hob die Dividende an.

Die Anteile des Chipherstellers Infineon gewannen 3,6 Prozent und machten einen Teil ihrer Verluste vom Wochenstart wieder wett. Die Münchner nahmen für ihre geplante rund milliardenschwere Übernahme des US-Konkurrenten Cypress Semiconductor eine wichtige Hürde in den USA.

Mit Ausnahme der Aktien des Stahlhändlers Klöckner & Co sowie Rational erholten sich an diesem Tag auch alle weiteren Unternehmen, die ihre Geschäftsberichte vorlegten. Im MDax stiegen Symrise-Papiere um 6,2 Prozent und Uniper um 1,2 Prozent.

Im Nebenwerteindex SDax rückten Aktien von Schaeffler nach 12 Prozent Minus am Vortag nun wieder um 11,2 Prozent vor. Wie der Industrie- und Autozulieferer zur Zahlenvorlage mitteilte, laufen alle chinesischen Fabriken wieder. Die Kapazitätsauslastung in China liege bei 80 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite nach ihrem Rekordtief von minus 0,82 Prozent am Montag nun auf minus 0,75 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel deutlich um 0,34 Prozent auf 146,99 Punkte. Der Bund-Future fiel deutlich um 0,98 Prozent auf 176,56 Punkte.

Der Euro gab nach den starken Kursgewinnen am Vortag nach und wurde am frühen Nachmittag mit 1,1378 US-Dollar gehandelt. Die EZB hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1456 (Freitag: 1,1336) Dollar festgesetzt.