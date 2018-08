Dax macht weiter Boden gut - TecDax auf 18-Jahreshoch

Der deutsche Aktienmarkt hat von starken asiatischen Handelsplätzen und von den Freitags-Rekordhochs zweier wichtiger US-Indizes Auftrieb erhalten. Die Bekanntgabe des unerwartet positiven Ifo-Index hatte hingegen kaum Auswirkungen auf die Notierungen.

Der Dax legte am frühen Nachmittag um 0,74 Prozent zu auf 12.485,88 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Montag um rund 0,5 Prozent nach oben.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen rückte um 0,77 Prozent auf 27.038,17 Punkte vor. Der TecDax stieg erstmals seit dem Jahr 2000 wieder über die Marke von 3000 Punkten und legte zuletzt um 1,10 Prozent auf 3015,41 Punkte zu. Der Technologie-Index existiert in der jetzigen Form zwar erst seit 2003, wurde aber auf Basis des mittlerweile eingestellten Nemax50 bis Ende 1997 zurückgerechnet.

Im Dax gewannen die Papiere der Autobauer BMW und Volkswagen jeweils 2,2 Prozent. Daimler-Titel verteuerten sich um 1,5 Prozent. Dax-Spitzenreiter waren die Continental-Aktien mit einem Plus von 2,5 Prozent. Damit sind sie jedoch noch weit entfernt davon, den 17-prozentigen Kurseinbruch vom vergangenen Mittwoch und Donnerstag wieder wettzumachen. Im MDax waren die Aktien der Autozulieferer Schaeffler und Hella mit Gewinnen von 2,3 beziehungsweise 2,0 Prozent am stärksten gefragt.

Auf Unternehmensseite standen die Aktien von Metro und Ceconomy mit hohen Kursgewinnen im Fokus. Für die Papiere des Handelskonzerns ging es um 12 Prozent aufwärts, die Titel des Elektronikhändlers und Metro-Großaktionärs verteuerten sich um gut 4 Prozent.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,16 Prozent am Freitag auf 0,19 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,12 Prozent auf 141,21 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,25 Prozent auf 162,73 Punkte. Der Euro stieg moderat. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1638 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1588 Dollar festgesetzt.