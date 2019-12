Dax macht Vortagesverluste wett

Der Dax hat im frühen Handel seine Vortagesverluste wettgemacht. Zuletzt verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,36 Prozent auf 13.117,29 Punkte.

In den USA steht an diesem Abend der Zinsentscheid der US-Notenbank auf der Agenda. Es dürfte der Fed nicht gerade leicht fallen, eine verlässliche Einschätzung für den US-Wirtschaftsausblick zu geben, sagte Commerzbank-Devisenexpertin Thu Lan Nguyen.

Denn im Handelsstreit sehe es zunehmend danach aus, als ob die Entscheidung über die an diesem Sonntag vorgesehene Einführung weiterer US-Zölle auf chinesische Importe erst in letzter Sekunde falle.

Am Vortag hatte die Hoffnung auf eine Verschiebung der Zölle den Dax stabilisiert, nachdem er zuvor unter die Marke von 12 900 Punkte gefallen war. Der Aktienmarkt habe aufgrund der Menge an unterschiedlichen Signalen zu den Handelsgesprächen weiter Schwierigkeiten, eine klare Richtung zu finden, kommentierte Analyst Milan Cutkovic vom Broker AxiTrader die Lage. Die ständig wechselnden Signale von US-Präsident Donald Trump sorgten für eine anhaltende Unsicherheit, und viele Anleger blieben deshalb lieber an der Seitenlinie.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es zur Wochenmitte um 0,14 Prozent hoch auf 27 314,38 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,12 Prozent vor.

Unter den Einzelwerten schnellten am Mittwoch Aurubis nach Jahreszahlen um fast 10 Prozent hoch. Abschreibungen und die träge Konjunktur hatten den Kupferkonzern belastet. Ein Händler wertete die Resultate dennoch positiv. Zwar habe sich das operative Ergebnis auf den ersten Blick wie erwartet entwickelt, allerdings hätten die durchschnittlichen Analystenschätzungen einen Großteil der Abschreibungen nicht berücksichtigt. Diese Effekte eingerechnet, habe Aurubis die Schätzungen deutlich übertroffen.

Der Mobilfunknetzbetreiber Telefonica Deutschland gab neue Mittelfristziele bekannt und kürzte die Dividende deutlich. Das kam am Markt nicht gut an: Die Aktien sackten um fast 3 Prozent ab.

Die Aktien von K+S knüpften mit einem Plus von 0,8 Prozent an ihre Vortageserholung an. Am Dienstag hatte der Dünger- und Salzhersteller einen möglichen Teilverkauf des Nordamerika-Geschäfts ins Spiel gebracht, um die Verschuldung zu senken.

Im SDax gewannen Hornbach Holding mehr als 6 Prozent. Der Baumarktkonzern hatte nach einem guten dritten Geschäftsquartal die Gewinnprognose erhöht. Die Papiere von Borussia Dortmund profitierten mit einem Plus von mehr als 5 Prozent vom Einzug des Fußballvereins in das Achtelfinale der Champions League.

Aktien-Umstufungen bewegten die Papiere des IT-Dienstleisters Bechtle und des Kochboxenversender Hellofresh. Die HSBC hatte Bechtle auf „Hold“ abgestuft, die Papiere verloren 1,5 Prozent. Hellofresh büßten 2,3 Prozent ein, nachdem JPMorgan das Votum von „Overweight“ auf „Neutral“ geändert hatte.

Im Dax setzten sich die Anteile der Deutschen Bank mit plus 1,3 Prozent an die Spitze. Schlusslicht waren die Aktien von Wirecard mit minus 2 Prozent nach einem neuen Artikel zum Zahlungsabwickler in der „Financial Times“.