Von Schwäbische Zeitung

Kurz vor 6 Uhr ist es am Dienstagmorgen im Hotel Hellers Twenty Four Two zu einem Kabelbrand gekommen. Das berichtet die Friedrichshafener Feuerwehr auf Nachfrage von Schwäbische.de.

Die Feuerwehr und Polizei sei durch die Brandmeldeanlage alarmiert worden, teilt das Polizeipräsidium Ravensburg in einer Pressemitteilung mit. Etwa 80 Gäste und das Personal mussten aus dem Hotel evakuiert werden. Zwei Personen mussten mittels Drehleiter der Feuerwehr aus dem Haus gerettet werden.