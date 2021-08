Dax legt weiter zu

Am deutschen Aktienmarkt hat sich die Erholung auch am zweiten Handelstag der Woche fortgesetzt. Der Leitindex Dax legte am Dienstag kurz nach dem Handelsstart um 0,32 Prozent auf 15.903,36 Punkte zu. Er bleibt damit in Tuchfühlung zum Rekordhoch von Mitte August bei 16.030 Zählern.

Der MDax stieg auf ein Rekordhoch und gewann zuletzt 0,42 Prozent auf einen Stand von 36 099,08 Punkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,46 Prozent auf 4195,54 Zähler.

