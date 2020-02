Die Kurse am deutschen Aktienmarkt sind am Donnerstag gestiegen. Der Leitindex Dax stieg gegen Mittag um 0,59 Prozent auf 13.558,03 Punkte - und machte damit den nächsten Schritt zurück zum bisherigen Rekord von 13.640 Punkten.

Seit dem Tief vor gut einer Woche ist er nun schon um 4,5 Prozent nach oben geschnellt. In der zweiten deutschen Börsenliga ging es für den MDax am Donnerstag um 0,18 Prozent auf 28.832,95 Zähler nach oben.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx stieg um 0,4 Prozent. Die Indizes folgten damit der Stärke an den internationalen Börsen. Auch die Erholung an Chinas Aktienmärkten setzte sich am Donnerstag kräftig fort, obwohl der Coronavirus weiter um sich greift.