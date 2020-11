Positive Vorgaben von der Wall Street und aus Fernost sowie unerwartet gute Wirtschaftsdaten haben den deutschen Aktienmarkt am Dienstagmorgen beflügelt. Der Dax gewann im frühen Handel 0,69 Prozent auf 13.216,89 Punkte.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte rückte um 0,33 Prozent auf 29.094,55 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg es um rund 0,8 Prozent.

Die deutsche Wirtschaft ist nach dem Absturz in der Corona-Krise kräftiger in Schwung gekommen als zunächst angenommen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im Zeitraum Juli bis September im Vergleich zum zweiten Quartal um 8,5 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Nach vorläufigen Daten war die Behörde von einem Plus von 8,2 Prozent ausgegangen. Das Ifo-Geschäftsklima fiel derweil im November angesichts des neuen Lockdowns, hielt sich aber ein wenig besser als befürchtet.

Für Freude bei den Anlegern sorgte die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump seine Blockadehaltung mittlerweile aufgeweicht hat, sodass nach einer wochenlangen Hängepartie in den USA der Übergang zum gewählten Präsidenten Joe Biden beginnen kann. Positive Impulse liefern zudem Medienberichte, wonach die ehemalige Notenbankchefin Janet Yellen als erste Frau die Führung des US-Finanzministeriums übernehmen soll.

Neuigkeiten gibt es von der künftigen Zusammensetzung der wichtigsten deutschen Indizes: Die Deutsche Börse stockt den Dax von 30 auf 40 Mitglieder auf. Zugleich kappt sie die Zahl der MDax-Werte von 60 auf 50. Zudem werden nur noch Unternehmen in den deutschen Leitindex Dax aufgenommen, die in den letzten zwei Geschäftsjahren profitabel waren.

Im Nebenwerteindex SDax profitierten die Papiere von Dermapharm von der aktuellen Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Covid-19. Nach einer Kaufempfehlung notierten die Aktien des Arzneiunternehmens 3,8 Prozent höher bei 53,20 Euro. Zuvor hatten sie mit 55,41 Euro ein weiteres Rekordhoch erklommen. Dermapharm und die Mainzer Biontech hatten im September eine Kooperation ihrer Produktionstochtergesellschaften bei der Herstellung des Covid-19-Impfstoffes von Biontech vereinbart.

Eine negative Studie verdarb den Anlegern von Varta die Laune. Die Papiere des Batterieherstellers verloren als zweitschwächster MDax-Wert 3,8 Prozent auf 110,30 Euro.

© dpa-infocom, dpa:201124-99-442054/3