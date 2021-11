Dax kaum verändert - Berichtssaison im Fokus

Inmitten der Berichtssaison der Unternehmen halten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt angesichts bereits hoher Kursstände weiter zurück.

Die Geschäftszahlen der Unternehmen fielen teils durchwachsen aus. Zudem bleibt das Thema Inflation in den Hinterköpfen. Der Leitindex Dax notierte zuletzt minimal tiefer bei 16.038,30 Punkten. Das Börsenbarometer blieb damit in Schlagweite zu seinem erst am Dienstag bei gut 16.104 Punkten erreichten Rekordhoch.

Der MDax der mittelgroßen Börsentitel rückte am Mittwoch um 0,08 Prozent auf 36.126,75 Zähler vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,2 Prozent zu.

