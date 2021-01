Dax kann Gewinne nicht verteidigen - MDax wieder besser

Ein Lastwagenfahrer ist in den frühen Morgenstunden am Montag bei Glatteis von der Fahrbahn abgekommen und steckte im Kreisverkehr an der Waldseer Straße/Leipzigstraße (bei der Shell-Tankstelle) in Biberach fest. Die Straße war mehrere Stunden gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Biberach war mit acht Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort, da rund 400 Liter Diesel ausgelaufen waren.

Der Unfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr. Da der Lastwagen feststeckte, musste er mit einem Abschleppwagen herausgezogen werden.