Dax kämpft um die 13 000-Punkte-Marke

Im Zuge weiterer Gewinnmitnahmen hat der Dax am Freitag den Kampf um die 13 000-Punkte-Marke wieder aufgenommen. Der Leitindex verlor nach der ersten Viertelstunde im Xetra-Handel 0,44 Prozent auf 13 000,67 Punkte.

„Mit dem Kursrutsch vom Vortag steht der Dax wieder dort, wo er auch in den Vorwochen stand: In der ewig langen Seitwärtsphase“, konstatierten die Charttechnik-Analysten der UBS. Sie sehen den Index nun angeschlagen.

Die in New York heiß gelaufenen Technologie-Indizes wurden am Vortag scharf ausgebremst und hatten andere Börsen mit nach unten gezogen. Nun scheinen die Anleger mit Blick auf die am Nachmittag erwarteten US-Arbeitsmarktzahlen lieber weitere Gewinne in trockene Tücher zu bringen. Auf Wochensicht steht der Dax inzwischen im Minus.

Der MDax der mittelgroßen Werte notierte im frühen Freitagshandel kaum verändert mit plus 0,03 Prozent auf 27 231,79 Punkten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone sank um 0,4 Prozent.

© dpa-infocom, dpa:200903-99-413049/8