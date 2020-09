Der Dax schwankt am Dienstag zum Start in den September um die Marke von 13.000 Punkten. Am Nachmittag stand der Leitindex mit plus 0,28 Prozent bei 12.981,89 Punkten wieder etwas darunter, nachdem er in der Spitze bis auf 13.127 Zähler gestiegen war.

Der MDax der mittelgroßen Werte rückte am Dienstagnachmittag um 0,31 Prozent auf 27.538,76 Zähler vor. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone stieg um 0,2 Prozent. Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hatte sich im August wie erwartet etwas eingetrübt.

Die Anleger von Rocket Internet reagierten enttäuscht auf das Angebot der Start-up-Schmiede bei einem geplanten Börsenrückzug. Zuletzt verloren die Aktien ein knappes halbes Prozent, womit sie noch etwas über dem Preis von 18,57 Euro je Aktie notierten, den der MDax-Konzern seinen Aktionären bieten will.

Der Euro stieg vorübergehend mit fast 1,20 US-Dollar auf den höchsten Stand seit Mai 2018. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1986 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag noch auf 1,1940 (Freitag: 1,1915) Dollar festgesetzt.

Ein starker Euro kann außerhalb der Eurozone die Nachfrage nach Produkten aus Deutschland erschweren, weil sie dann teurer werden. Marktexperten zufolge droht dem deutschen Aktienmarkt bei einem weiter anziehenden Euro daher zunehmend Gegenwind.

Am Rentenmarkt stagnierte die Umlaufrendite bei minus 0,40 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,04 Prozent auf 145,76 Punkte. Der Bund-Future rückte um 0,05 Prozent auf 175,55 Punkte vor.

