Dax im Minus und weiter unter 13.000 Punkten

Der Dax hat weiter mit der runden Marke von 13 000 Punkten gekämpft. Nachdem der deutsche Leitindex im frühen Handel noch klar darüber gestanden hatte, lag er nachmittags mit einem Minus von 0,32 Prozent auf 12.981,03 Punkte darunter.

Das Börsenbarometer steuerte auf ein Wochenplus von 1,3 Prozent zu. Börsianer wiesen darauf hin, dass die Handelsumsätze derzeit wegen des Feiertages am Donnerstag und des Brückentages am Freitag niedrig seien. Erst in der kommenden Woche werde sich zeigen, ob der Dax die 13.000er Marke wirklich hinter sich lassen könne.

Der MDax sank am Freitagnachmittag um 0,15 Prozent auf 26.700,95 Punkte. Das Technologiewerte-Barometer TecDax stand 0,18 Prozent tiefer bei 2782,16 Zählern. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 0,25 Prozent auf 3560,71 Punkte nach.

Die schwächsten Werte im Dax waren die Versorger-Aktien von Eon und RWE mit Abschlägen von 1,8 beziehungsweise 1,5 Prozent.

Oben im Leitindex bauten die Lufthansa-Aktien ihren Kursgewinn nach Aussagen zu einem positiven Preisumfeld auf 3,5 Prozent aus. Die Ticketpreise der Airline zogen nach zwei Monaten Stagnation im April wieder an. Aussagen zu diesem Aspekt hatten den Aktienkurs in letzter Zeit immer wieder mitunter deutlich bewegt.

Die Quartalszahlen des Versicherers Talanx kamen bei den Anlegern nicht gut an. Ein Händler sagte, gerade mit Blick auf das zuletzt starke Abschneiden der Tochter Hannover Rück habe Talanx enttäuscht. Analysten bemängelten das Industriegeschäft, das schwächer gelaufen sei. Die Papiere verloren als schwächster MDax-Wert 2,7 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite von 0,38 Prozent am Vortag auf 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,05 Prozent auf 140,02 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,04 Prozent auf 158,97 Punkte. Für den Euro ging es weiter hoch. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1942 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1878 (Mittwoch: 1,1879) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8418 (0,8418) Euro.