Dax hat Rekordhoch im Blick

Der Dax hat an diesem Dienstag ungeachtet der Coronavirus-Krise einen weiteren Schritt hin zu einem möglichen neuen Rekord gemacht. Der Leitindex kletterte zur Mittagszeit um 0,77 Prozent auf 13.597,74 Punkte. Am Morgen war er in der Spitze sogar bis auf zwei Zähler an die Bestmarke von 13.640 Punkten aus dem Januar herangerückt.

In der zweiten deutschen Börsenreihe waren die Indizes dem Dax sogar einen Schritt voraus, sowohl der MDax als auch der Kleinwerte-Index SDax verbuchten früh neue Rekorde. Der MDax mit den mittelgroßen Werten gewann zuletzt 0,80 Prozent auf 29.012,88 Zähler. In der Eurozone legte der EuroStoxx 0,6 Prozent zu.

Auf der Unternehmensseite standen vor allem die 4 Prozent höheren Papiere der Deutschen Telekom im Mittelpunkt. Laut Medienberichten dürfte die geplante Fusion von T-Mobile US mit dem kleineren Rivalen Sprint die Kartellprüfung in den USA überstehen. Auch Metro stand wegen der lange unsicheren Zukunft eines Tochterunternehmen im Fokus, die Aktien reagierten darauf mit einem Anstieg um ein halbes Prozent aber deutlich gezügelter. Der Handelskonzern steht vor der Einigung auf einen Verkauf der Supermarkttochter Real für eine Milliarde Euro.

Bei Daimler konnten sich die Anleger nach vorgelegten Jahreszahlen nicht für eine klare Richtung entscheiden. Zuletzt pendelten sich die Papiere im hinteren Dax-Drittel bei einem moderaten Plus von 0,1 Prozent ein. Sektorweit war die Stimmung gut, VW und BMW gehörten mit bis zu 1,6 Prozent zu den Gewinnern.

Auf der Agenda standen ansonsten noch Zahlen von Nebenwerten wie Grenke oder Delivery Hero. Grenke waren im MDax mit einem Anstieg um 6,7 Prozent positiv auffällig, die Aktien kosteten erstmals seit 2018 wieder mehr als 100 Euro. Delivery Hero gaben derweil im Index mittelgroßer Werte ein schwankendes Bild ab. Anfänglich kritische Stimmen zum Ausblick verflachten und die Aktien drehten mit 3,2 Prozent ins Plus auf ein Rekordhoch.