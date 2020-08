Dax hält sich im Plus

Nach anfänglichem Auf und Ab am deutschen Aktienmarkt hat sich der Dax am Freitag im Plus gehalten.

Stimmungsdaten aus der Industrie in Deutschland waren der Anlass, nachdem kurz nach dem Handelsauftakt noch entsprechende Daten aus Frankreich für Verluste gesorgt hatten. Gegen Mittag legte der deutsche Leitindex um 0,40 Prozent auf 12.881,43 Punkte zu, womit sich im Wochenverlauf aktuell ein Verlust von 0,2 Prozent ergibt.

Der MDax rückte zuletzt um 0,32 Prozent auf 27.295,87 Punkte vor. Der Leitindex der Eurozone EuroStoxx 50 gewann 0,23 Prozent.

„Die deutsche Industriestimmung verbessert sich und so bleibt es bei dem Wachstumsszenario für das dritte Quartal“, schrieb Analyst Ralf Umlauf von der Helaba. Im Dienstleistungssektor aber hätten die Stimmungsdaten auf ganzer Linie enttäuscht. „Die Rücksetzer kommen wegen der wieder eingeführten Corona-Beschränkungen grundsätzlich nicht überraschend.“ Das Ausmaß lasse aber Zweifel an der Dynamik der konjunkturellen Erholung aufkommen, zumal die Stimmung in der französischen Industrie ebenfalls weniger optimistisch sei.

Im Dax legten die Aktien von Covestro um 1,7 Prozent zu und zählten damit zu den Spitzenwerten. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux strich seine Verkaufsempfehlung für das Papier des Kunststoffherstellers und hob das Kursziel kräftig von 28 auf 41 Euro an.

Bayer indes gewannen im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt 0,3 Prozent. Im US-Streit um mögliche Gesundheitsrisiken der Verhütungsspirale Essure einigte sich Bayer auf eine Vergleichszahlung von etwa 1,6 Milliarden US-Dollar (1,35 Mrd Euro), um rund 90 Prozent der insgesamt fast 39.000 in den USA eingereichten und noch nicht eingereichten Essure-Klagen beizulegen.

Im MDax gewannen die Anteilsscheine von CTS Eventim an der Index-Spitze 3,0 Prozent. Tags zuvor hatten sie auf die vorgelegten Halbjahreszahlen des Konzertveranstalters und Ticketvermarkters mit kräftigen Kursschwankungen reagiert.

Kräftig gehandelt wurden auf der Handelsplattform Tradegate außerdem die Anteilsscheine des Mainzer Biotech-Unternehmens Biontech. Die an der Nasdaq erstnotierten Aktien stiegen zuletzt um 8,7 Prozent. Biontech und Forschungspartner Pfizer kommen nach eigener Aussage bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Sars-Cov-2-Virus voran.

