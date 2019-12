Dax-Höhenflug geht weiter

Die vorweihnachtliche Rally am deutschen Aktienmarkt hat zum Wochenstart an Schwung gewonnen. Börsianern zufolge profitierten die Kurse weiterhin vom US-chinesischen Handelsdeal und dem klaren Wahlsieg des britischen Premiers Boris Johnson in der Vorwoche.

Später sorgte eine festere Eröffnung an der New Yorker Wall Street für zusätzlich positive Impulse.

Der Dax stieg am Montagnachmittag auf den höchsten Stand seit Januar 2018 und schloss mit einem Plus von 0,94 Prozent bei 13.407,66 Punkten. Der MDax als Indikator für die Aktien der mittelgroßen deutschen Unternehmen erklomm ein weiteres Rekordhoch von 28 307 Punkten und endete 1,73 Prozent höher bei 28.254,40 Zählern.