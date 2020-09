Dax gibt Auftaktgewinne vor EZB-Sitzung ab

Wer weiß schon genau, wie sich im Gefahrenfall das Signal für die Warnung und das für die Entwarnung anhört? Sirenen, Lautsprecherwagen, Warnungen in Radio und Fernsehen: Am Donnerstag, 10. September um 11 Uhr wird es vielerorts laut in Deutschland.

Zum ersten bundesweiten Warntag sollen nämlich zahlreiche Alarme ausgelöst werden. Wie der Tag in Städten der Region abläuft und was dahintersteckt, hat Schwäbische.de für Sie zusammengetragen.