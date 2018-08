Dax gewinnt nach jüngstem Tief wieder

Nach dem Vortagesverlust im Zuge der Türkei-Krise und des Kurseinbruchs der Bayer-Aktien atmen die Dax-Anleger durch.

Der deutsche Leitindex gewann kurz nach der Eröffnung 0,67 Prozent auf 12.441,32 Punkte. Bayer stand ein gutes halbes Prozent höher. Noch am Montag war der Dax mit 12.323 Punkten auf ein Sechswochentief abgerutscht.

Die Vorgaben von den Übersee-Börsen zeigten ein gemischtes Bild: In den USA hatten die Indizes am Vortag unter dem Eindruck der Türkei-Krise nachgegeben. In Japan gab es Gewinne, während es in China nach unten ging.

Für den MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen ging es um 0,39 Prozent hinauf auf 26-803,86 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax zeigte sich mit minus 0,01 Prozent auf 2937,99 Punkte kaum verändert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,58 Prozent.