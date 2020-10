Dax gerät im Tagesverlauf unter Druck

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montagnachmittag ohne klare Richtung präsentiert. Der Dax konnte die anfangs übersprungene Marke von 13.000 Punkten nicht halten und notierte zuletzt 0,23 Prozent tiefer bei 12.879,16 Punkten.

Der MDax gewann 0,07 Prozent auf 27.784,10 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,1 Prozent auf 3249 Punkte vor. „Es sind die geschürten Unsicherheiten rund um die Corona-Pandemie, der strapazierte Geduldsfaden im Ringen um ein US-Hilfspaket und die immer näher heranrückende US-Präsidentschaftswahl, welche Anleger hat vorsichtiger werden lassen“, bemerkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research.

Unter den Einzelwerten standen die Aktien von Munich Re mit plus 1,5 Prozent an der Dax-Spitze. Der Rückversicherer sendete positive Signale für eines seiner wichtigsten strategischen Wachstumsfelder: Wegen des Digitalisierungsschubs in der Corona-Pandemie rechnet man mit einer stärkeren Nachfrage im Geschäft mit Cyber-Versicherungen. In der Schaden- und Unfall-Rückversicherung erwartet die Munich-Re-Führung zudem weiterhin steigende Preise im kommenden Jahr.

Auch im durchwachsenen Marktumfeld bleiben Hellofresh gesucht: Die Papiere des Kochboxen-Versenders und Corona-Gewinners erklommen mit 56,40 Euro einen weiteren Höchststand und haben sich damit im bisherigen Jahresverlauf bereits verdreifacht. Zuletzt notierten sie 2,1 Prozent höher.

Der Wirkstoff-Forscher Evotec bekommt eine Förderung von der Stiftung von Microsoft-Gründer Bill Gates. Mit der Geldspritze, über deren Höhe keine Angabe gemacht wurde, soll die Entwicklung und Herstellung von Antikörpern gegen Covid-19 in den USA vorangetrieben werden. Die Evotec-Titel rückten um 2,1 Prozent vor.

Der Euro legte weiter zu und wurde zuletzt mit 1,1783 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1741 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt lag die Umlaufrendite stabil bei minus 0,62 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,02 Prozent auf 146,49 Punkte. Der Bund-Future büßte 0,14 Prozent auf 175,88 Punkte ein.

© dpa-infocom, dpa:201019-99-995715/5