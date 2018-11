Dax geht im Handelsverlauf die Puste aus

Von

Nach dem Rauswurf von Trainer Pat Cortina steht die Mannschaft der Schwenninger Wild Wings und Sportmanager Jürgen Rumrich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Pflicht. Freitag empfängt der SERC mit Übergangstrainer Rumrich an der Bande die Straubing Tigers. Am Sonntag gastieren die Wild Wings bei den Eisbären Berlin.

In der Nacht auf Dienstag war Coach Cortina am Neckarursprung geschasst worden. Sportmanager Rumrich wird die Mannschaft als Interimstrainer betreuen, bis ein Nachfolger für Cortina gefunden ist.