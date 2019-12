Dax fängt sich nach schwachem Wochenstart

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag nach dem schwachen Wochenstart gefangen. Am Montag hatte Donald Trump am Markt einen Zoll-Schock ausgelöst.

Auch wenn die US-Regierung am Montagabend gleich noch eine Drohung in Richtung Frankreich hinterherschickte, gewann der Dax zum Börsenstart 0,74 Prozent auf 13.060,67 Punkte. Im MDax für mittelgroße Werte ging es um 0,76 Prozent auf 27.235,99 Zähler nach oben. Der EuroStoxx 50 legte um 0,46 Prozent zu.

Auch in den USA bröckelten die Kurse, nachdem Trump die Reaktivierung von Zöllen auf Stahl und Aluminium aus Argentinien und Brasilien angekündigt hatte. Kurze Zeit später legte die US-Regierung nach und bezeichnete die französische Digitalsteuer als „diskriminierend“ gegenüber großen US-Internetunternehmen. Daher würden nun Strafzölle auf französische Importe im Wert von rund 2,4 Milliarden Dollar vorgeschlagen, hieß es weiter.

„Die gestrigen Ereignisse sind der Beweis dafür, dass Trump unberechenbar bleibt und die Aufwärtsbewegung der vergangenen Wochen auf wackeligen Beinen steht“, schrieb Marktexperte Milan Cutkovic vom Online-Broker Axitrader. Die Hoffnungen auf eine Weihnachtsrally und einen starken Abschluss des Börsenjahres seien deutlich gesunken.

Bei den Unternehmen waren am Vormittag europaweit vornehmlich Technologiewerte gefragt. So gehörte Wirecard im Dax mit einem Aufschlag von 1,81 Prozent zu den größten Favoriten. Damit nimmt das Papier wieder Anlauf auf die Marke von 120 Euro. Zu seinen Spitzenzeiten im Herbst vergangenen Jahres war es fast noch 200 Euro wert.

Die Titel von MTU gewannen an erster Stelle sogar 2,42 Prozent dazu, nachdem am Montag mehrere Analysten ihre Kursziele für den Triebwerkhersteller hochgeschraubt hatten.

Im MDax sackten die Metro-Papiere um 1,82 Prozent ab. CTS Eventim legten um 1,82 Prozent zu - der Veranstalter und Tickethändler will die Mehrheit am österreichischen Veranstalter Barracuda Music übernehmen. Zalando rückten auf den ersten Platz im MDax mit einem Zuwachs von 2,32 Prozent.

Im Nebenwerteindex SDax setzten Rib Software, Eckert und Ziegler sowie Varta ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen fort. Der Kochboxenversender Hellofresh gewann zudem rund 2 Prozent dazu, was Beobachter auf den baldigen Eintritt in den Stoxx-Europe-600-Index zurückführen.