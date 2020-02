Dax fällt wie ein Stein - Ausverkauf geht weiter

Nach weiteren Corona-Fällen am Mittwoch beobachten wir auch am Donnerstag die Entwicklungen zum Thema Corona in unserem Newsblog. Das Wichtigste im Überblick:

Aktuell gibt es vier Corona-infizierte Personen in Baden-Württemberg Bisher gibt es keine Informationen, dass die Zahl der Infektionen im Südwesten über Nacht angestiegen ist In eigener Sache: Warum wir in dieser Form über das Coronavirus berichten 8.15 Uhr: Laupheimer sorgen sich wegen des Coronavirus Auch in Laupheim machen sich die Menschen Sorgen, dass sich das ...