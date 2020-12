Dax etabliert sich über 13.300 Punkten

Mit Kursgewinnen hat der Dax am Dienstag an seinen positiven Wochenstart angeknüpft. Am Nachmittag baute der deutsche Leitindex sein Plus mit 13.349,86 Zählern auf 0,96 Prozent aus.

Er scheint sich damit zunächst oberhalb der Marke von 13.300 Punkten zu etablieren, über die er in den vergangenen Wochen kaum hinausgekommen war. Stützend wirkten positive Konjunkturdaten aus China und die wieder fester erwartete Wall Street. Gute Nachrichten gab es auch wieder von Impfstoffentwicklern. Neue Impulse versprechen sich Marktexperten zudem von der Sitzung der US-Notenbank Fed an diesem Mittwoch.

Der MDax der 60 mittelgroßen Werte notierte am Dienstag mit minus 0,08 Prozent auf 29.703,60 Punkten, nachdem er am Vortag abermals ein Rekordhoch erreicht hatte. Dies gelang auch wieder dem SDax der kleineren Werte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es zuletzt um 0,6 Prozent hoch.

Am Markt hierzulande standen die Einzelhändler Ceconomy und Metro mit Zahlen im Blick. Der Ausblick von Ceconomy sei klar besser als erwartet, sagte ein Händler. Vor allem aber lobten Marktteilnehmer die Komplettübernahme der Elektronikkette Media Saturn. Damit zieht Ceconomy auch einen Schlussstrich unter eine seit Jahren schwelende Aktionärsfehde bei der Media-Saturn-Holding. Anleger honorierten dies mit Käufen: Ceconomy sprangen um mehr als ein Viertel hoch.

Metro rückten trotz eines schwachen Ausblicks um 6,3 Prozent vor. Ein Händler vermutete eine Erholungsbewegung, nachdem die Aktien seit Mitte November deutlich nachgegeben hatten. Auch die stabile Dividende von 70 Cent je Aktie dürfte stützen.

Der Stahlhändler Klöckner & Co verbreitete Optimismus für das bald zu Ende gehende Geschäftsjahr. Im Lauf des vierten Quartals habe sich die Erholung der Stahlnachfrage stärker als erwartet fortgesetzt, teilten die Duisburger mit. Die Aktien gewannen mehr als fünf Prozent und zogen auch die Anteilsscheine von Salzgitter mit, die mit plus 6,3 Prozent sogar noch stärker zulegten. Beide waren damit im SDax der kleineren Unternehmen hinter Ceconomy die besten Werte. Im MDax lagen Thyssenkrupp mit plus 6,2 Prozent knapp hinter Metro.

Die Vorzüge von Volkswagen bekamen Auftrieb vom beigelegten Streit um die Führungsrolle von Konzernchef Herbert Diess. Die Papiere gewannen als Dax-Spitzenreiter sechseinhalb Prozent.

Der Euro bewegte sich nur wenig von der Stelle. Die Gemeinschaftswährung kostete zuletzt 1,2142 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montagnachmittag auf 1,2162 Dollar festgesetzt.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von minus 0,63 Prozent am Vortag auf minus 0,62 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,02 Prozent auf 146,49 Punkte. Der Bund-Future stieg um 0,06 Prozent auf 178,50 Punkte.

