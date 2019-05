Dax erobert 12.000-Punkte-Marke zurück

Der Dax hat einen Teil seiner kräftigen Vortagesverluste wettgemacht und die 12.000-Punkte-Marke zurückerobert. US-Präsident Donald Trump stellte in Aussicht, den Streit um den Telekomausrüster Huawei in den Handelsgesprächen mit China zu lösen.

In Großbritannien kündigte unterdessen die im Brexit mit ihrem EU-Austrittsabkommen drei Mal im britischen Parlament gescheiterte Premierministerin Theresa May ihren Rücktritt an.

Bis zur Mittagszeit gewann der deutsche Leitindex 0,80 Prozent auf 12.048,62 Punkte, womit er allerdings immer noch auf ein Wochenminus von 1,6 Prozent zusteuert. Der MDax stieg um 0,58 Prozent auf 25.264,62 Zähler, während der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 um rund 1 Prozent zulegte.

„Die Stimmung ist weiterhin nervös, aber insgesamt haben sich die Anleger erst einmal wieder beruhigt“, sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Nun hänge der weitere Verlauf wohl vor allem von anstehenden Wirtschaftsdaten aus den USA ab.

Unternehmensseitig blieb es ruhig. Die Berichtssaison ist zu Ende, die Nachrichtenlage dünn und auch in der Presse gibt es nichts sonderlich Aufregendes zu Einzelwerten. Einige Unternehmen schütten zurzeit ihre Dividenden aus, unter ihnen auch die Deutsche Bank. Deren Aktionäre hatten am Vorabend dem langjährigen Aufsichtsratschef Paul Achleitner einen Denkzettel verpasst. Zur Hauptversammlung votierten die Anteilseigner mit nicht einmal 72 Prozent des vertretenen Grundkapitals für dessen Entlastung für das abgelaufene Geschäftsjahr. Ein Jahr zuvor noch hatte Achleitner 84,40 Prozent Zustimmung erhalten.

Aktien aus der Auto- und der Technologiebranche stabilisierten sich, unter ihnen etwa die von Volkswagen mit einem Kursplus von rund 1 Prozent oder die von Daimler und BMW mit jeweils plus 0,6 Prozent. Ansonsten bewegten vor allem Umstufungen.