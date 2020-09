Dax erklimmt wieder die 13.000 Punkte

Von Deutsche Presse-Agentur

Wegen des Tods eines einjährigen Mädchens in Folge eines Unfalls mit einem Begleitfahrzeug von Baden-Württembergs Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) verzichtet der Ministerpräsident am Montag auf öffentliche Termine. „Aus Pietätsgründen sehen wir uns außerstande, Termine zu machen“, sagte ein Regierungssprecher am Montag.

Kretschmann wollte am Montagnachmittag eigentlich mit Forstminister Peter Hauk (CDU) Baden-Württembergs ersten Naturpark, dem Schönbuch, besichtigen.