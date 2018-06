Dax erholt sich von jüngsten Verlusten

Der Dax hat sich von seinen jüngst kräftigen Verlusten etwas erholt. Am Nachmittag stand der deutsche Leitindex 0,42 Prozent höher bei 12.731,69 Punkten.

Der Handelskonflikt zwischen den USA und China, der Gefahren für das weltweite Wirtschaftswachstum birgt, bleibt auf dem Börsenparkett aber das beherrschende Thema.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen rückte zur Wochenmitte um 0,51 Prozent auf 26.581,70 Punkte vor. Der Technologiewerte-Index TecDax gewann 1,26 Prozent auf 2836,29 Punkte. Im EuroStoxx 50, dem Leitindex der Eurozone, gab es Gewinne von 0,65 Prozent auf 3457,72 Punkten.

Top-Wert im Dax mit plus 2,17 Prozent waren die Volkswagen-Vorzüge. Händler werteten dies zum Teil als Gegenbewegung auf die jüngsten Verluste. Zudem erwies sich die angepeilte strategische Allianz mit dem US-Autobauer Ford als Kursstütze. Andere Autowerte wie Daimler und Continental gaben vor dem Hintergrund der steigenden Unsicherheit um die Konjunktur jeweils leicht nach.

Das vom Chiphersteller Dialog Semiconductor bekundete Interesse am Touchscreen-Hersteller Synaptics ließ die Papiere des TecDax-Unternehmens anfangs deutlich steigen. Nach ihrem Vortages-Kursrutsch von gut 13 Prozent angesichts einer in Betracht gezogenen Kapitalerhöhung haben die Ceconomy-Anteile an der MDax-Spitze wieder um 5 Prozent zugelegt. Die Konzernmutter des Elektronikhändlers Media Saturn besiegelte den Verkauf ihres verlustreichen Russland-Geschäfts an den russischen Konzern Safmar.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,20 Prozent am Vortag auf 0,22 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,13 Prozent auf 141,13 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,07 Prozent auf 161,62 Punkte. Der Euro blieb unter 1,16 US-Dollar. Die Gemeinschaftswährung wurde zuletzt mit 1,1578 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1534 (Montag: 1,1613) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,8670 (0,8611) Euro.