Dax erholt sich etwas - Richtungssuche geht weiter

Nach den deutlichen Verlusten zum Wochenstart hat der Dax zur Erholung angesetzt. Kurz nach dem Börsenbeginn legte er um 0,30 Prozent auf 12.254,96 Punkte zu. Die Richtungssuche für den deutschen Leitindex geht damit weiter.

Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank (Fed) wollten sich die meisten Anleger nicht in großem Stil positionieren. Zwar gilt als ausgemacht, dass am Mittwoch der Leitzins in den USA zum sechsten Mal in Folge erhöht wird, doch spannend bleiben die Signale, wie es mit der Geldpolitik weitergeht.

Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,34 Prozent auf 25.663,84 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax rückte um 0,35 Prozent auf 2660,15 Punkte vor. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,24 Prozent auf 3402,81 Zähler.