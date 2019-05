Dax durch Handelsstreit belastet

Belastet durch neue Hiobsbotschaften zum Handelsstreit der USA mit anderen Ländern hat der deutsche Aktienmarkt am Freitag wieder nachgegeben.

Der Dax fiel auf den tiefsten Stand seit Anfang April. Zuletzt lag der Leitindex mit 1,89 Prozent im Minus bei 11.676,99 Punkten. Damit steuert der deutsche Leitindex am letzten Handelstag im Mai auf den ersten Börsenmonat mit Verlusten in diesem Jahr zu. Auf Wochensicht büßte der Dax 2,8 Prozent ein.

Dass US-Präsident Donald Trump dem Nachbarland Mexiko als Vergeltung für illegale Migration Strafzölle ankündigte, fachte die Sorgen der Anleger um die Weltwirtschaft weiter an. Unterdessen geht der Handelsstreit mit China in eine neue Runde. Als Vergeltung auf bereits verhängte Strafzölle Washingtons treten an diesem Freitag neue Abgaben der Chinesen auf US-Waren im Wert von 60 Milliarden Dollar in Kraft.

Die schlechtere Stimmung ergriff auch den breiteren deutschen Markt: Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor 1,30 Prozent auf 24.596,72 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab um 1,78 Prozent nach.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,21 Prozent am Mittwoch auf minus 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 144,20 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf ein neues Rekordtief. Der Bund-Future legte um 0,16 Prozent auf 168,47 Punkte zu.

Ein Euro kostete zuletzt 1,1153 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1134 (Mittwoch: 1,1156) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,8982 (0,8964) Euro gekostet.