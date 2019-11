Dax dank Hoffnungen im Zollstreit erneut im Plus

Positive Signale im Handelsstreit zwischen China und den USA haben dem Dax zum Wochenstart leichte Gewinne beschert. Der Leitindex legte kurz nach Handelsbeginn um 0,74 Prozent auf 13.261,51 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,60 Prozent nach oben.

Wie am Wochenende bekannt wurde, geht China ein Stück weit auf die USA zu. Die chinesische Regierung kündigte nach Angaben der Nachrichtenagentur Bloomberg in Peking an, Strafen für die Verletzung geistigen Eigentums zu verschärfen, allerdings ohne Details zu nennen. Hinzu kommt eine Meldung der staatlichen chinesischen Zeitung „Global Times“, wonach ein zuletzt immer wieder thematisiertes erstes Teilabkommen kurz vor dem Abschluss stehen soll. Die Entwicklungen hatten bereits den Börsen in Asien Auftrieb gegeben.