Dax dämmt Wochenminus weiter ein

Während bei der Firma Zollern in Herbertingen am Donnerstag eine Abteilungsversammlung mit Betriebsrat und Geschäftsfeldleitung stattfand, hatten Unbekannte ihren Protest gegen die von der Geschäftsführung angekündigten betriebsbedingten Kündigungen bereits in der Öffentlichkeit Luft gemacht.

Von der Brücke über die L 456 zwischen den Abfahrten Sigmaringen Süd und Sigmaringen hing bereits am Donnerstagmorgen ein weißes Transparent mit der Aufschrift „Kapital statt sozial # Zollern“, ein gelbes Transparent mit der Aufschrift „Ein ...