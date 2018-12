Dax dämmt hohen Wochenverlust ein

Der deutsche Aktienmarkt hat gegen Ende einer verlustträchtigen Woche etwas Auftrieb erhalten. Der Dax notierte am späten Freitagvormittag 0,92 Prozent höher bei 10 910,29 Punkten.

Auf Wochensicht deutet sich damit aber immer noch ein Minus von mehr als 3 Prozent an. Der MDax gewann 1,63 Prozent auf 22 814,42 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um rund 1,3 Prozent zu.

Diese Woche verlief für die Anleger bislang enttäuschend: Nach Entspannungssignalen im US-Handelsstreit mit China war der Dax am Montag zwar bis auf 11 566 Punkte angesprungen und hatte Hoffnung auf eine Jahresendrally gemacht. Anschließend rutschte der Leitindex jedoch unerwartet um 7 Prozent ab. Allein am Donnerstag büßte das wichtigste deutsche Börsenbarometer 3,5 Prozent auf den niedrigsten Stand seit zwei Jahren ein.

Entsprechend verhalten gaben sich Marktexperten am Freitagmorgen. So fürchtet Milan Cutkovic, Marktanalyst AxiTrader, „dass es sich dabei nur um eine kurzzeitige Erholung und eine Gegenreaktion auf die starken Verluste von gestern handelt“. Der Dax-Rückgang unter die börsenpsychologisch als wichtig eingeschätzte Marke von 11 000 Punkten habe „deutlichen Schaden angerichtet“. Die Nervosität auf dem Börsenparkett bleibe hoch, glaubt Cutkovic.

Unter den Einzelwerten standen die Fresenius-Aktien mit einem Kurseinbruch von über 14 Prozent im Mittelpunkt des Interesses. In der Spitze waren sie um mehr als 15 Prozent auf 40,10 Euro abgerutscht und damit so günstig wie seit November 2014 nicht mehr. Seit Mitte Oktober haben die Titel nun schon rund 40 Prozent an Wert eingebüßt. Die Papiere der Tochter FMC gerieten am Freitag in Mitleidenschaft und verloren mehr als 7 Prozent an Wert.

Fresenius hatte wegen einer zuletzt schwächeren Geschäftsentwicklung und hohen Investitionen im kommenden Jahr seine Ziele für 2020 gekappt. Bereits Mitte Oktober hatte sich der Medizinkonzern nach Enttäuschungen bei einigen Töchtern weniger optimistisch für das laufende Jahr gezeigt.

Die Aktien von Adidas reagierten mit einem Kurssprung von 2,8 Prozent auf eine Übernahme im Sportartikelsektor. Eine chinesische Investorengruppe will den finnischen Sportartikelhersteller Amer Sports (Atomic, Salomon, Wilson) für 4,6 Milliarden Euro kaufen.

SAP-Aktien zählten mit einem Plus von 2,3 Prozent zu den größten Gewinnern im Dax. Seit dem Zwischenhoch am vergangenen Montag waren die Papiere der Walldorfer zuletzt um 6 Prozent eingeknickt.