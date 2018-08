Dax beendet unentschlossenen Tag etwas schwächer

Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag mit einer eindeutigen Richtungsentscheidung schwer getan.

Nach leichterem Start verhalf der schwache Euro dem Dax zwar zeitweise ins Plus, am Ende des Tages büßte der Leitindex dann aber wieder 0,14 Prozent auf 12.598,21 Punkte ein. Dabei hatten am Finanzmarkt überraschend schwache Konjunkturdaten aus Deutschland ihre Spuren hinterlassen.

Andere Indizes schlugen sich etwas besser. Der MDax schloss mit 26.892,32 Punkten 0,05 Prozent über der Gewinnschwelle. Der Technologiewerte-Index TecDax stieg sogar um 0,47 Prozent auf 2938,57 Zähler.

Bei den Anlegern kam es nicht gut an, dass der Auftragseingang in der deutschen Industrie im Juni deutlich stärker als erwartet gesunken war. Experten sahen eine mögliche Ursache in der Furcht deutscher Unternehmen vor einem weiter eskalierenden Handelsstreit, der zum Wochenbeginn weiter die Risikobereitschaft hemmte.