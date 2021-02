Dax baut Gewinnserie aus

Der mutmaßliche Täter, der in Bavendorf am 23. Januar seinen 52-jährigen Mitbewohner erstochen haben soll, hatte zuvor mit dem Opfer gestritten. Das haben Ermittlungen der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft Ravensburg ergeben, so die Polizeisprecherin Daniela Baier.

Dabei soll es auch zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Angaben zur Tatwaffe und zum genauen Tathergang macht die Polizei immer noch nicht.

Mitbewohner weiterhin in Untersuchungshaft Das Opfer überlebte die Stichverletzungen nicht.