Dax-Anleger halten sich vor den US-Kongresswahlen zurück

Vor den anstehenden Kongresswahlen in den USA haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt Vorsicht walten lassen.

Der Dax verlor am Nachmittag 0,42 Prozent auf 11.447,10 Punkte. Der MDax sank um 0,21 Prozent auf 24.199,93 Zähler. Auf europäischer Bühne büßte der Leitindex EuroStoxx 50 0,5 Prozent ein.

Es herrsche eine gewisse Nervosität vor den ersten Zwischenwahlen in der Ära Donald Trump, hieß es am Markt. Prognosen zufolge dürften Trumps Republikaner ihre knappe Mehrheit im Senat zwar behaupten, doch im Repräsentantenhaus könnte sie verloren gehen.

Trump würde dann in seiner bisherigen Politik stark gehemmt, was zu Unsicherheiten an den Märkten führen könnte, wie Fondsmanager Olivier de Berranger von La Financière de L'Echiquier sagte. Die Chancen auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China stiegen dann zwar, doch zugleich nähmen die Gefahren einer Konfrontation zwischen einem demokratischen Repräsentantenhaus und einem republikanischen Senat zu.

Im Dax setzten sich die Papiere der Deutschen Post an die Spitze mit plus 3,4 Prozent. Zwar brockte die Sanierung des heimischen Brief- und Paketgeschäfts der Post im Sommer deutlich rückläufige Gewinne ein, doch Analysten hatten nach der Warnung im Juni mit einem noch etwas stärkeren Einbruch gerechnet. Am Dax-Ende hingegen litten die Aktien von Eon mit minus 2,8 Prozent unter einer Abstufung.

Im MDax waren die Anteilsscheine von Morphosys nach Zahlen und einem nun noch etwas optimistischeren Blick auf den Jahresumsatz mit plus 7 Prozent Favorit.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von 0,27 Prozent am Vortag auf 0,25 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,08 Prozent auf 140,92 Punkte. Der Bund-Future sank zuletzt um 0,01 Prozent auf 159,75 Punkte. Der Kurs des Euro stieg am frühen Nachmittag auf 1,1427 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1370 Dollar festgesetzt.