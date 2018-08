Dax-Anleger haken schwache Phase zunächst ab

Nach drei trüben Wochen hat der Dax klare Kursgewinne eingefahren. Der deutsche Leitindex rückte in der ersten Handelsstunde um 0,99 Prozent auf 12.331,78 Punkte vor.

Allein in der Vorwoche war das Barometer um 1,7 Prozent abgesackt - belastet durch den Kurseinbruch des Schwergewichts Bayer nach einem US-Gerichtsurteil gegen die Tochter Monsanto. Am Montagmorgen standen die Bayer-Aktien an der Dax-Spitze 2,6 Prozent höher. BASF gewannen gleich hinter Bayer 2,1 Prozent.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann bislang 0,55 Prozent auf 26.522,77 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 0,99 Prozent auf 2909,73 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,77 Prozent hoch.

Der internationale Zollstreit und die Türkei-Krise bleiben im Blick der Anleger. Es überwiege derzeit aber der Optimismus, dass die in dieser Woche stattfindenden Gespräche zwischen den USA und China sowie den USA und der EU die Streitigkeiten etwas entschärfen, hieß es.

Die Lust der Anleger auf Wirecard-Aktien ist auch zu Wochenbeginn ungebrochen. Im frühen Handel ging es um weitere 2,2 Prozent nach oben. Zuvor waren die Anteile des Zahlungsabwicklers mit 183,45 Euro auf ein Rekordhoch geklettert. Die Aufnahme in den Dax im September gilt mittlerweile als sicher. Der Wirecard-Aktienkurs hat sich allein seit Anfang April glatt verdoppelt.

Die Papiere von Tele Columbus erholten sich mit plus 1,4 Prozent ein wenig von ihren jüngsten Verlusten. Für die Aktien des Internetkonzerns United Internet ging es im TecDax um 1,6 Prozent hoch nach einer frischen Kaufempfehlung der Bank HSBC. Vorne im TecDax gewannen die Anteile des Halbleiter-Unternehmens Dialog Semiconductor 3,7 Prozent.