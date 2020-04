Das schwarze Gold glänzt nicht mehr

Das gab es noch nie. Mit fast 40 Dollar wurden Käufer am Montagabend dafür belohnt, wenn sie ein Fass Rohöl der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) abgenommen haben. Man kann diese historische Preisanomalie am Ölmarkt auch anders ausdrücken: Der Preis für 159 Liter des schwarzen Goldes ist auf annähernd minus 40 Dollar abgestürzt. Für jedes abgenommene Barrel Rohöl gab es zwischenzeitlich diesen Betrag obendrauf.

Doch wer am Dienstag in der Hoffnung auf Schnäppchen an die Tankstelle fuhr, sah sich getäuscht. Die Preise für Benzin und Diesel waren nur wenig niedriger als am Tag zuvor. Der Grund: Das Drama vom Montagabend repräsentiert erstens nur einen Bruchteil des globalen Ölmarkts und ist zweitens den Besonderheiten des Rohstoffhandels geschuldet.

Öl wird in der Regel über Terminkontrakte gehandelt. Wenn einer dieser Kontrakte ausläuft, und das war am Montag der Fall, muss der Käufer kurz danach den Rohstoff entgegennehmen. Im Fall der US-Sorte WTI ist das die Kleinstadt Cushing im US-Bundesstaat Oklahoma. Doch an der wichtigsten Pipelinekreuzung der Welt gehen die Lagerkapazitäten zur Neige. Nach wie vor wird Öl gefördert, wegen des Stillstands der Wirtschaft braucht das aber kaum einer.

Händler und Spekulanten, die keine Möglichkeit hatten, das Öl auch tatsächlich in Empfang zu nehmen, wurden auf dem falschen Fuß erwischt. Sie mussten, koste es was es wolle, einen Käufer finden, der ihnen den Rohstoff abnimmt. Und das war zwischenzeitlich nur mit einer Prämie von fast 40 Dollar der Fall.

Für Verbraucher hierzulande haben die Verwerfungen am US-Rohölmarkt nur begrenzte Auswirkungen. Denn die Ölsorte WTI hat wenig mit den deutschen Spritpreisen zu tun. An den Zapfsäulen zwischen Alb und Bodensee ist die Nordseesorte Brent die Orientierungsgröße. Zwar geriet auch Brent zuletzt unter Druck. Negative Preise sind aber unwahrscheinlich, da die Öllager nicht so überlastet sind. Zudem wird Brent in der Regel auf dem Seeweg transportiert, was heißt, dass zur Lagerung Tankschiffe angemietet werden können.