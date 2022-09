Das Nackensteak soll teurer werden

Fleisch dürfte in Zukunft in Deutschland um 40 Cent pro Kilogramm teurer werden. Auf eine solche Abgabe hat sich die Ampel-Koalition nach längerem Streit um die Finanzierung von mehr Tierwohl in deutschen Ställen im Grundsatz geeinigt. Die SPD unterstützt die Verbrauchssteuer, für die zuletzt auch die FDP ihre Zustimmung signalisiert hat. „Ich bin froh, dass sich der Koalitionspartner in dieser Frage bewegt hat. Die Tierwohlabgabe ist eine gute Lösung“, sagt Susanne Mittag im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die deutschen Landwirte könnten, betont die agrarpolitische Sprecherin der Sozialdemokraten, die Mehrkosten nicht alleine tragen.

Die Liberalen hatten sich lange dagegen ausgesprochen, die Verbraucher an der Finanzierung von größeren Ställen, mehr Spielzeug und anderen Investitionen für mehr Tierwohl zu beteiligen. Jetzt sagt Gero Hocker, agrarpolitischer Sprecher der FDP: „Eine Tierwohlabgabe auf jedes Kilogramm Fleisch ist keine gewünschte, aber die richtige Lösung, um Verbraucheransprüche beim Tierwohl und den Fortbestand unserer heimischen Nahrungsmittelproduktion zu höchsten Standards dauerhaft zu versöhnen.“

Die Kehrtwende der FDP wurde durch ein Positionspapier des niedersächsischen Fraktionschefs Stefan Birkner ausgelöst, das mit führenden Bundespolitikern abgesprochen ist. Dort ist die Rede von „maximal 40 Cent pro Kilogramm“ – das entspricht auch dem Vorschlag der überparteilichen Borchert-Kommission. Doch für ihre Zustimmung stellen die Liberalen Bedingungen: ein Auflagenmoratorium sowie baurechtliche Erleichterungen für die Landwirte. Ein solches Moratorium, in dem es im Kern darum geht, dass die nun beschlossenen Auflagen für die Stallgröße und andere Tierwohlmaßnahmen für viele Jahre festgeschrieben werden, damit sich die Bauern daran orientieren können, trägt die SPD mit. „Da sind wir uns weitgehend einig“, sagt Mittag. Falls von der EU oder durch höchstrichterliche Entscheidungen andere Bedingungen gestellt werden sollten, könne man zwar nichts machen. „Aber was wir jetzt beschließen, ist nicht nur auf eine Legislatur ausgerichtet, die Landwirte brauchen Planbarkeit“, sagt Mittag.

Die Grünen „begrüßen es sehr, dass die FDP den Forderungen von Minister Özdemir folgt und ihren Widerstand gegen eine angemessene Finanzierung des Stallumbaus aufgegeben hat“, sagt Renate Künast. Was das von den Liberalen geforderte Moratorium angeht, gibt es aber aus ihrer Sicht noch Klärungsbedarf: „Es wäre den Landwirten gegenüber unfair, zu behaupten, dass die Tierhaltung in der heutigen Art und Dimension künftig noch Bestand haben wird.“

Langfristige Planungssicherheit könne es nur geben, wenn der Umbau der Tierhaltung mit einem Abbau der Tierbestände einhergehe, so Künast. „Weniger Tiere müssen besser gehalten werden.“ Wann die Abgabe beschlossen und an den Ladentheken zu spüren sein wird, ist derzeit noch offen.