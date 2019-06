Das Jahr selbst zugefügter Wunden: Trumps Handelskrieg zeigt Wirkung

Was haben der Iran, China und Mexiko gemeinsam? Sie gehören zu den zahlreichen Ländern auf der Welt, die unter Donald Trumps Welthandelskeule zu leiden haben. Seit einem Jahr hebt der einstige Immobilienmogul aus New York die Handelswelt Stück für Stück aus den Angeln, viele sprechen von nackter Erpressung.

US-Präsident Trump greift damit nicht nur ins Rad der internationalen Handels- und Wirtschaftspolitik. Er nutzt wirtschaftliche Hebel auch zunehmend zur Durchsetzung außenpolitischer Interessen. Vor einem Jahr, als Trump nach dem Aufgalopp mit Stahl- und Aluminiumzöllen am 15. Juni auch Sonderzölle auf Einfuhren aus China im Wert von inzwischen fast bescheiden anmutenden 50 Milliarden US-Dollar verkündete, fing alles so richtig an.

Inzwischen scheint ein riesiger internationaler Konflikt zu toben. Trotz „selbst zugefügter Wunden“, wie IWF-Chefin Christine Lagarde es ausdrückt, wird er nicht mit Schusswaffen ausgetragen – sondern mit Geldflüssen.

Trump hungert den Iran mit dem Mittel eines Ölembargos aus. Er versucht Russland zu schaden, in dem er billiges US-Schiefergas nach Europa schippern lässt. Er subventioniert die eigene Rüstungsindustrie, indem er die Nato-Partner, besonders Deutschland, zu mehr Militärausgaben zwingt. In Großbritannien hintertreibt die Trump-Administration erfolgreich Bemühungen, den Brexit zu verhindern oder zumindest abzufedern – und winkt als Gegenleistung mit einem Handelsabkommen für die Insel. Zuletzt setzte Trump seine innenpolitisch motivierten Interessen an der Grenze zu Mexiko mithilfe einer massiven Zollandrohung durch. Das Prinzip ist nicht neu – Donald Trump hebt es auf ein neues Niveau.

Zumindest kurzfristig hat Trump aus seiner verengten US-Sicht durchaus Erfolg. Er schadet denen, denen er schaden will, viel und den USA weniger. Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat errechnet, dass die weltweite Wirtschaftsleistung im nächsten Jahr um 0,5 Prozent einsacken könnte, wenn alle Zollandrohungen zum Tragen kämen. Die unfassbare Summe von 455 Milliarden US-Dollar (402 Milliarden Euro) würde dann an weltweiter Wirtschaftsleistung einfach weggewischt. Chinas Wachstum könnte sogar um 1,6 Prozent einbrechen, das der USA um 0,5 Prozent.

„China wird uns niemals einholen können“, sagt Trump – und gewährt damit ein wenig Einblick in seine Motivlage. Das enorme Handelsdefizit der USA mit China müsse abgebaut werden, Amerika sei zum Sparschwein der Welt geworden, das unverblümt geräubert worden sei. China übervorteile die USA wo es nur könne, etwa bei der Abwertung der Währung.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping weiß, dass gerade alles auf eine „Entkoppelung“ der beiden größten Volkswirtschaften und damit auf eine Unterbrechung der Liefer- und Produktionsketten hinausläuft. Seine Hoffnung schwindet, dass ein „Deal“ erreicht wird oder die Vereinbarung wirklich zu Frieden im Handelskrieg führt.

China besinnt sich auf sich selbst

So stimmte der Parteichef sein Land auf schwierige Zeiten ein und rief zu einem „neuen Langen Marsch“ auf – in Erinnerung an den Rückzug der Roten Armee im Bürgerkrieg gegen die nationalchinesischen Truppen, mit dem die Kommunisten am Ende ihre Macht festigen konnten. „Wir müssen wieder von vorne anfangen.“

Chinas Führung pumpt Geld in die Wirtschaft, um das Wachstum zu stützen, während der Außenhandel zurückgeht und die Verunsicherung der Investoren wächst. Der Chefunterhändler, Vizepremier Liu He, stellte am Donnerstag weitere Stimuli in Aussicht. Die Aufsichtsbehörden – darunter die Zentralbank – sollten genug Liquidität im Finanzsystem sicherstellen. Er konnte der Krise auch Gutes abgewinnen: „Der externe Druck wird uns helfen, unsere Selbstständigkeit und Innovation zu stärken.“

In der Zwischenzeit profitieren Länder wie Vietnam, Taiwan und andere von dem Handelsstreit, da sie jetzt mehr in die USA und nach China liefern können, wie eine Studie des japanischen Finanzdienstleisters Nomura ergab. Aber Firmen verlagern nicht unbedingt ihre Produktion in die USA, wie Trump hofft, dessen Gedanken hauptsächlich um den Wahltermin im kommenden Jahr kreisen.

Das Weiße Haus hofft, dass sich die bereits lange vor Trumps Amtsübernahme eingesetzte Boomphase noch möglichst bis zum Wahltermin hinzieht – und spart nicht mit Stimuli, in Form etwa von Steuergeschenken. Doch das verfängt inzwischen nicht einmal mehr bei den dadurch Begünstigten: Am Donnerstag haben mehr als 500 Unternehmen und 140 Vereinigungen aus der Mitte des Landes – also der Region, in der Trump die Wahl 2016 für sich entschieden hatte – einen Brief an den US-Präsidenten geschickt, in dem sie eine Ende der Spirale von immer neuen Zöllen und die Rückkehr an den Verhandlungstisch mit China forderten.