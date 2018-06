Das ist der neue Chef von ZF

Nun ist es amtlich: Wolf-Henning Scheider wird neuer Chef des Automobilzulieferers ZF Friedrichshafen. Auf einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung am Mittwochvormittag bekam der 55-jährige Manager ein einstimmiges Votum des ZF-Gremiums, wie die „Schwäbische Zeitung“ aus unternehmensnahen Kreisen erfuhr.

Auch das Kontrollgremium des Stuttgarter Kolbenherstellers Mahle, bei dem Scheider seit Juli 2015 als Vorstandschef unter Vertrag stand, befand am Mittwoch über die Personalie und gab den Manager frei. Scheider wird bereits von Donnerstag an die Geschicke des Konzerns am Bodensee lenken.

ZF-Aufsichtsratschef Franz-Josef Paefgen begrüßte die Verpflichtung: „Scheider steht als Manager mit seinen fachlichen wie auch menschlichen Fähigkeiten einerseits für Kontinuität – er wird die bestehende Strategie ZF 2025 konsequent fortführen. Andererseits steht Scheider für einen moderaten Wandel – er wird ZF mit Fingerspitzengefühl und im steten Austausch mit allen Anspruchsgruppen durch den herausfordernden Transformationsprozess steuern, den die gesamte Automobilindustrie aktuell durchläuft.“

Vorschusslorbeeren für Scheider

Auf dieses Fingerspitzengefühl wird es mit Blick auf die spezielle Eigentümerstruktur bei ZF künftig vor allem ankommen. Der Konzern gehört zu 93,8 Prozent der Zeppelin Stiftung und damit der Stadt Friedrichshafen; 6,2 Prozent der Anteile liegen in der Ulderup Stiftung. Scheiders Vorgänger, der im Dezember 2017 zurückgetretene Stefan Sommer, hatte die Macht der Zeppelin-Stiftung infrage gestellt, weil die Stiftung, die im Aufsichtsrat durch Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand vertreten wird, den von Sommer befürworteten Kauf des Bremsenherstellers Wabco abgelehnt hatte.

Scheider dürfte dieses Fingerspitzengefühl mitbringen, sind seine vorherigen Arbeitgeber, die Automobilzulieferer Bosch und Mahle, doch ebenfalls im Besitz von Stiftungen. Die Vertreter der Zeppelin- und der Ulderup-Stiftung, Friedrichshafens Oberbürgermeister Andreas Brand und Joachim Meineke, ließen jedenfalls wissen, dass sie sich „sehr auf die Zusammenarbeit freuen“. Scheider bringe die notwendige Erfahrung, Führungskompetenz und strategisches Denken mit, sei hervorragend vernetzt und kenne die Aufgaben und Herausforderungen der Automobil- und Zuliefererbranche bestens.

Mahle findet ebenfalls Nachfolger

Auch Achim Dietrich, Gesamtbetriebsratschef bei ZF, verteilte Vorschusslorbeeren: „Ich bin froh, dass wir ihn gewinnen konnten. Wolf-Henning Scheider ist nicht nur ein versierter Manager, er kennt auch die besondere Kultur von Stiftungsunternehmen. Ich bin überzeugt, dass Wolf-Henning Scheider die Belange der Arbeitnehmer bei ZF und das Thema Mitbestimmung im Blick hat.“

ZF-Chefkontrolleur Paefgen dankte noch einmal ausdrücklich Konstantin Sauer, der den Konzern neben seiner Funktion als Finanzchef vorübergehend geführt „und dem Unternehmen damit Stabilität gegeben hat“ sowie Mahle, „die den schnellen und unkomplizierten Wechsel von Wolf-Henning Scheider ermöglicht haben“. Sauer wird ab sofort wieder in seiner angestammten Disziplin als Leiter der ZF-Finanzabteilung arbeiten.

Den frei gewordenen Chefposten bei Mahle wird Jörg Stratmann übernehmen. Das teilte der Stuttgarter Automobilzulieferer am Mittwoch mit. Der 48-jährige Stratmann ist seit 2014 in der Mahle-Konzerngeschäftsführung und verantwortete bislang die Sparte Thermomanagement.

