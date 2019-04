Das bedeutet die Entscheidung der EU-Kommission über illegale Absprachen der Autobauer

Was im Fall der Absprachen zwischen Daimler, BMW und VW so spektakulär ist und welche Folgen die Entscheidung haben könnte, erklärt Professor Rupprecht Podszun, Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Uni in Düsseldorf.

Was ist an diesem Fall der Absprachen so besonders?

Der Fall ist spektakulär, nicht nur weil es um die Autohersteller geht: Bislang haben Kartellbehörden typischerweise wegen Preisabsprachen Bußgelder verhängt. Hier geht es aber um die Einschränkung von Innovationswettbewerb. Unternehmen sollen ja nicht nur mit günstigen Preisen um Kunden kämpfen, sondern auch mit immer besseren Produkten und technischen Lösungen. Das ist ein neuer Akzent: Zum Vorwurf gemacht wird den Unternehmen, dass sie nicht um die beste technische Lösung gerungen haben. Sie haben stattdessen den Druck bei Forschung und Entwicklung vorübergehend rausgenommen, wenn es sich so abgespielt hat.

Können sich die betroffenen Unternehmen jetzt noch dagegen wehren?

Die „Mitteilung der Beschwerdepunkte“ ist ein formeller Zwischenschritt im Verfahren. Jetzt können sich die Unternehmen noch einmal verteidigen, aber typischerweise folgt auf eine solche Mitteilung eine Entscheidung. Die bisherigen Aussagen lassen vermuten, dass die Kommission hier eine Geldbuße verhängen wird.

Das ist aber noch nicht alles: Eine Entscheidung der Kommission kann auch der Ausgangspunkt weiterer Schadensersatzklagen sein. Die Gerichte sind dann an die Feststellung gebunden, dass ein Rechtsverstoß vorlag. Wie hoch allerdings in solchen Fällen der Schaden ist, müsste neu erörtert werden.

Welche Signalwirkung hat die Entscheidung der EU-Kommission in Zeiten, in denen Unternehmen immer mehr Macht haben?

Es ist vielleicht das letzte große Projekt von Wettbewerbs-Kommissarin Margrethe Vestager, deren Amtszeit nach der Europawahl endet. Vestager zeigt damit natürlich auch, dass sie nicht nur gegen die Silicon Valley-Giganten eine harte Linie fährt. Sie setzt den Wettbewerb auch gegen klassische europäische Unternehmen mit Energie durch, übrigens Hand in Hand mit dem Bundeskartellamt in Bonn. Dabei hat sie in den letzten Jahren Innovation zu einem Schlüsselthema gemacht – zum Beispiel auch schon in dem Fusionsfall Bayer/Monsanto.