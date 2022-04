EZB-Pläne: Wer nicht nachhaltig baut, kommt nur schwer an einen Kredit

Seit einigen Wochen schon sammeln die großen Banken im Euroraum Daten, die der EZB-Bankenaufsicht Aufschluss darüber geben sollen, wie gut die Institute mit Klimarisiken umgehen können. Im Juli sollen die Ergebnisse dieses Klimastresstests veröffentlicht werden. Was nach einer trockenen Aufsichtsübung aussieht, könnte aber mittel- bis langfristig auch deutliche Auswirkungen auf die Kunden haben.

Im vergangenen Jahr hatte ein erster Stresstest der Europäischen Zentralbank (EZB) ernüchternde Ergebnisse gebracht. Keine der von ihr überwachten Großbanken erfüllte die Anforderungen der Regulierer. Die Notwendigkeit einer solchen Überprüfung halten auch die Banken für richtig: „Der Umbau der Wirtschaft hin zu mehr Nachhaltigkeit ist eine Chance, diesen Wandel wollen wir begleiten“, sagt Christian Ossig Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands deutscher Banken (BdB).

Ökologische Risiken beachten

Die Kreditinstitute arbeiteten mit Nachdruck daran, auch die sogenannten ESG-Risiken aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, mit zu integrieren. „Ökologische Risiken sind auch wirtschaftliche Risiken“, sagt Hans-Peter Burghof, Lehrstuhlinhaber des Instituts für Bankwirtschaft an der Universität Hohenheim.

Die sollten die Banken auch jetzt schon in ihrem Risikomanagement berücksichtigen. Im Stresstest will die EZB etwa wissen, wie viele Kredite sie an Firmen mit hohen CO2-Emissionen vergeben hat und wie die Institute auf eine kurzfristige Erhöhung der CO2-Preise reagieren beziehungsweise wie sie auf die Risiken einer kleineren oder größeren Temperaturerwärmung der Erde reagieren.

Banken und Aufseher sehen das als „Lernpfad“, um zu erkennen, wie sie ihre Geschäftspolitik verändern müssen. Denn Klimarisiken werden vor allem für die Kreditvergabe künftig eine immer größere Rolle spielen. Und das werden dann auch Privatkunden zu spüren bekommen, vor allem bei der Immobilienfinanzierung.

Deutlich wurden solche Risiken etwa im vergangenen Sommer beim Hochwasser im Ahrtal: „Wie groß das Flutrisiko für eine Immobilie ist, das dürften die Geldhäuser jetzt noch stärker bei der Kreditvergabe berücksichtigen als ohnehin schon“, meint Bankenexperte Burghof.

Energetischer Zustand wichtig für Kreditvergabe

Auch der energetische Zustand eines Hauses oder einer Wohnung war bisher nicht das wesentliche Kriterium bei der Kreditvergabe. „Die Finanzierung grüner Objekte wird künftig begünstigt“, sagt aber Axel Guthmann, Leiter der Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS).

Für Objekte, die diesen Kriterien nicht entsprechen, werden die Banken künftig mehr Eigenkapital vorhalten müssen. Das Darlehen wird für sie also teurer, und diese Kosten fließen dann in die Darlehenskonditionen ein. Denn eine solche Immobilie wird dann nicht mehr als so werthaltig angesehen, die Sicherheit, sie bei einem Kreditausfall ohne Verluste verkaufen zu können, sinkt also.

Die Beleihungsgrenze könnte dann auch geringer ausfallen als zuvor. Die Bundesregierung sei aber bemüht, solche Kriterien behutsam umzusetzen und werde über Fördermittel die Hausbesitzer bei der Sanierung weiter unterstützen, ist Guthmann überzeugt. Wie die ausgestaltet sind, daran arbeitet das Bundeswirtschaftsministerium ja gerade.

Bankenprofessor Burghof aber warnt vor dem „regulatorischen Überraschungsrisiko“, das die Banken schon bei der Kreditvergabe einkalkulieren müssten, also die Frage, ob die Aufsicht bestimmte Vorgaben überraschend verschärft. Das könnte dann zumindest die Finanzkraft privater Bauherren überfordern.

Auch beim Leasen von Autos werden die Klimarisiken künftig noch stärker berücksichtigt, glaubt Burghof. Denn Fahrzeuge mit hohen Emissionen dürften nach Ende der Leasingdauer erheblich an Wert verlieren. Das müsse man in den Finanzierungskonditionen ebenfalls berücksichtigen.

Auch Industriekunden in CO2-intensiven Branchen werden zunehmend wohl schlechtere Finanzierungskonditionen in Kauf nehmen müssen. Man solle sie aber nicht von der Kreditvergabe ausschließen, warnt Helmut Schleweis, Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV), immer wieder. Vielmehr sollten die Kreditinstitute diese Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten.