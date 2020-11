Danke, liebe Finanzmärkte

In der Weltwirtschaftskrise haben Zocker den Ruf des sogenannten Finanzkapitalismus ruiniert, als sie die Welt mit hochspekulativen Wertpapieren an den Rand des Ruins führten. Nicht erst seitdem kritisieren Politiker, Philosophen und Aktivisten die grundsätzliche Logik der Finanzmärkte: Dass Investoren, Anleger, Sparer, die auf der Suche nach Renditen für ihr Kapital sind, sich an Unternehmen beteiligen und diese so zu nicht nachhaltigem Handeln zwingen, bei dem die nächste Quartalsbilanz im Mittelpunkt steht und eben nicht der langfristige Unternehmenserfolg geschweige denn das von Finanzlobbyisten immer wieder angeführte Gemeinwohl.

Und trotzdem haben die Finanzmärkte eine für die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts entscheidende Bedeutung – sie bringen Kapitalnehmer und Kapitalgeber zusammen. Die Fortschritte bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffes wären ohne die Mechanismen des Finanzkapitalismus in der Geschwindigkeit nicht möglich gewesen. Ohne die viel gescholtenen Finanzmärkte ständen die Forscher des Mainzer Unternehmens Biontech, der Tübinger Pharmafirma Curevac und auch des US-Spezialisten Moderna nicht da, wo sie heute stehen. Bei allen drei Start-ups begann alles mit einer Idee, die ohne die Phantasie von Investoren, die in der Idee mehr gesehen haben, nicht zu einer echten Hoffnung für die Welt hätte werden können.

Natürlich haben die Geldgeber ihr Kapital mit dem Ziel investiert, hohe Renditen zu erzielen – dafür haben sie aber das Risiko auf sich genommen, ihr Geld komplett zu verlieren. Nur so konnten Biontech, Curevac und Moderna ihre Forschungen finanzieren, ohne die Gewissheit zu haben, dass sie am Ende erfolgreich sind. In der Regel investieren Konzerne gerade bei der Entwicklung von Impfstoffen viel Geld – und noch mehr Zeit. Und oft steht am Anfang die Überlegung, ob eine solche Forschung bezahlbar ist. In diesem Falle war sie das, und das Ergebnis ist die Entwicklungs eines Impfstoffs in Rekordzeit. Die Renditesuche von Finanzkapitalisten geht in diesem Fall einher mit dem Wohle aller.