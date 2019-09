Daimler ruft Führungskräfte zum strengen Sparkurs auf

Von Christoph Klawitter

Die Firma Zollern will nach Angaben der IG Metall Albstadt mehr als 20 Mitarbeiter am Standort Herbertingen betriebsbedingt entlassen. Das hat Michael Föst, Erster Bevollmächtigter und Geschäftsführer der Gewerkschaft IG Metall Albstadt, am Freitag bekannt gegeben. Für Montag ist eine Abteilungsversammlung in Herbertinger angesetzt.

Die „Schwäbische Zeitung“ kontaktierte Michael Föst. In einem Telefongespräch und in einer ergänzenden schriftlichen Pressemitteilung bestätigt er die geplanten Kündigungen bei der Firma Zollern, die in ...