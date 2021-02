Dänemark baut Energie-Insel für 28 Milliarden Euro

Von Deutsche Presse-Agentur

Baden-Württemberg ist bei den Corona-Zahlen auf einem guten Weg, doch liegen immer noch fünf Stadt- und Landkreise über dem Wert von 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen. D

er Wert war in der Stadt Heilbronn am Mittwoch mit 155,6 am höchsten, gefolgt vom Ortenaukreis (119,3), dem Landkreis Waldshut (112,9), dem Alb-Donau-Kreis (106,1) und dem Landkreis Tuttlingen mit 100,9.

Vier Kreise unterschreiten sogar die Sieben-Tages-Inzidenz von 35, allem voran der Landkreis Emmendingen mit einem ...