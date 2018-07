Currywurst bleibt Kantinenrenner

Düsseldorf (dpa) - Die Currywurst mit Pommes bleibt in deutschen Kantinen das Lieblingsessen zur Mittagszeit. Das zumindest geht aus einer Auswertung des Tiefkühlspezialisten apetito unter den eigenen Produkten hervor.

In den Menücharts des Unternehmens eroberte die Wurst im vergangenen Jahr erneut den Spitzenplatz, dicht gefolgt von Spaghetti Bolognese. Dominiert werde die Top-Ten-Liste aber von Nudelgerichten, teilte apetito aus dem westfälischen Rheine am Donnerstag in Düsseldorf mit. Allein vier Nudelgerichte befanden sich im Klassement. In Kitas und Schulen standen wie schon im Vorjahr Hühnerfrikassee mit Erbsen und Nudelgerichte ganz hoch im Kurs.

apetito versorgt nach eigenen Angaben täglich 1,3 Millionen Menschen mit Mittagessen - darunter 100 000 am Arbeitsplatz, 250 000 Kinder in Schulen sowie 100 000 ältere Leute, etwa per Essen auf Rädern. Das Familienunternehmen, das auch für die Marken COSTA und Mövenpick produziert, erzielte 2009 mit knapp 8400 Beschäftigten einen Umsatz von 655 Millionen Euro und 22,3 Millionen Euro Gewinn.