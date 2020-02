Corona wirkt sich auch auf die Börsen aus: Wie Anleger auf globale Krisen reagieren

Zwölf Jahre stand das Lokal Ratskeller im Ulmer Rathaus für klassisch schwäbische Gastlichkeit. Damit ist jetzt Schluss: Wie Pächter Eberhard „Ebbo“ Riedmüller auf Anfrage sagte, werde dort bis spätestens 1. April ein italienisches Lokal eröffnen.

Der neue Namen: „La Fontana“ sei in Anlehnung an den Brunnen auf dem Ulmer Marktplatz gewählt worden. Wie Riedmüller sagt, sei es an der Zeit, hier etwas Neues zu beginnen.

Er sei nun mal bereits 67 Jahre alt und seine Neffen kümmerten sich um die Gastro-Konzepte Riku, Q-Muh ...