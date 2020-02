Corona-Virus: Atemschutzmasken sind fast ausverkauft

Wegen des Coronavirus sind in vielen Apotheken Schutzmasken mittlerweile ausverkauft – und sie bekommen kaum Nachschub. „Es gibt wirklich erhebliche und umfängliche Lieferengpässe“, sagte Thomas Porstner, Geschäftsführer beim Bundesverband des pharmazeutischen Großhandels. Die verstärkte Nachfrage in letzter Zeit sei auf das Coronavirus zurückzuführen, so ein Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Drastische Maßnahmen wie die Abschottung ganzer Städte ist auch im süddeutschen Raum möglich, sagt Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml:

Konkrete Zahlen liegen Apotheker-Verbänden zwar nicht vor. Es gebe momentan aber nur noch „Kleinstmengen“, sagte Porstner. Viele Großhändler könnten keine Ware mehr nachbestellen. Wann die Hersteller ausreichend Masken nachproduzieren können, sei unklar.

„Der Markt für Atemschutzmasken ist im Allgemeinen umkämpft“, sagte eine Sprecherin des oberfränkischen Zulieferers Sandler. Als einer der weltweit größten Vlies-Hersteller produziert die Firma unter anderem Vlies für Schutzmasken, auch für Kunden in China. „Aufgrund der aktuellen Situation besteht zurzeit hoher Bedarf an Vliesstoffen für diese Anwendung; es herrscht Materialknappheit am Markt.“

Nachfrage nach Desinfektionsprodukten stark gestiegen

Auch bei der Hartmann-Gruppe aus Heidenheim ist die Nachfrage nach Masken und Desinfektionsprodukten in den vergangenen Wochen stark angestiegen, bestätigt ein Sprecher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung.“ Die Hartmann-Gruppe produziert und vertreibt weltweit Medizin- und Pflegeprodukte und hat Standorte in 36 Ländern.

Bei der Zulieferung der Materialien ist der Produzent von Mundschutzmasken auch auf Rohstoffe aus China angewiesen. „Selbstverständlich ist in der ganzen Branche erkennbar, dass die Belieferung aus China mit Rohstoffen, Halbfertigprodukten und Handelswaren durch die jetzige Situation erschwert wird“, sagte ein Firmensprecher. Daher habe die Hartmann-Gruppe frühzeitig entschieden, dass die Verteilung manuell erfolgt. „Das heißt, dass wir je nach Anforderung und Anfrage entsprechende Produkte einzeln dem Bedarf unserer Kunden und akuten Notfällen zuordnen.“

Nachfrage nach Hygieneprodukten massiv angestiegen

Ursprünglich handelt es sich bei den Masken um einen chirurgischen Mundschutz für den Operationssaal. Apotheken oder Drogeriemärkte verkaufen den Mundschutz aber ebenfalls. Bereits Anfang des Monats verkündete Europas größter Drogeriekonzern dm mit Sitz in Karlsruhe, dass der Mundschutz im Sortiment praktisch ausverkauft sei. Auch bei Handgel und anderen Hygieneprodukten sei die Nachfrage in den vergangenen Wochen massiv angestiegen, teilte das Unternehmen mit.

Im Augenblick ist die Gefahr für eine Infektion mit Coronaviren in Deutschland praktisch null. Bernd Salzberger, Vorsitzender der deutschen Gesellschaft für Infektologie

Anders als in China sind Mundschutz tragende Menschen hierzulande jedoch kaum auf den Straßen zu sehen. Laut Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände gibt es dafür auch keinen Grund. „Gesunde Menschen, die in Deutschland unterwegs sind, brauchen keine Maske“, sagt der ABDA-Sprecher. Ein einfacher Mund-Nasen-Schutz, wie ihn Pfleger und Ärzte bei Eingriffen tragen, schütze sowieso nicht vor einer Ansteckung mit dem neuen Coronavirus Sars-CoV-2. „Das ist mehr eine Frage der Rücksicht auf andere. Sie sollen mit der Maske vor den eigenen Keimen geschützt werden.“

Neben dem einfachen Mund-Nasen-Schutz gibt es auch richtige Atemschutzmasken mit eingebautem Filter. Eine Ansteckung durch Tröpfchen-Übertragung können aber nur sogenannte FFP2- und FFP3-Masken verhindern – und auch nur, wenn sie richtig sitzen. „Im Alltag ist das aber unsinnig“, meinte Bernd Salzberger vom Universitätsklinikum Regensburg, Vorsitzender der Deutschen Gesellschaft für Infektiologie. Zumal man mit einer solchen Maske auch nur schwer atmen könne. Wer sich schützen wolle, solle lieber regelmäßig Hände waschen und Abstand von hustenden und niesenden Menschen halten. „Und im Augenblick ist die Gefahr für eine Infektion mit Coronaviren in Deutschland praktisch null.“