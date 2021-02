Corona kostet Allianz 1,3 Milliarden Euro

Tobias Raible ist ein drahtiger Mann. Er passt gut zum Bild, das man sich von einem professionellen Holzfäller macht. Ein fester Griff zur Motorsäge, ein kreischendes Aufheulen des Geräts, ein letzter Schnitt am Stamm einer Kiefer in einem Waldstück bei Kressbronn in Bodenseenähe. Der Baum schlägt sauber im Moos der vorgesehenen Freifläche auf. Raible streicht von seiner signalfarbenen Arbeitsmontur noch einige Sägespäne und kommentiert: „So soll es sein.