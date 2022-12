Ifo-Chef Fuest über die aktuelle Krise: „Eine Regierung muss auch mal unpopuläre Dinge tun“

Mit dem nicht abgestimmten 200-Milliarden-Hilfspaket hat die Bundesregierung bei ihren europäischen Partnern „unnötig viel Porzellan zerschlagen“, sagt Clemens Fuest, Präsident des Münchner Ifo-Instituts. Grundsätzlich seien Hilfen in solch einer „multiplen Krise“ aber durchaus in Ordnung.

Der renommierte Wirtschaftsprofessor war kürzlich als Hauptredner bei einer Vortragsveranstaltung der BW Bank in Ulm zu Gast und sprach bei dieser Gelegenheit ausführlich mit Thomas Hagenbucher von der „Schwäbischen Zeitung“.

Herr Fuest, wir leben in Zeiten der nicht enden wollenden Krisen. Es gab die Finanzmarktkrise 2008, gefolgt von der Staatsschuldenkrise, wir hatten die Flüchtlingskrise und Corona. Nun gibt es mit dem Krieg in der Ukraine, der Lieferketten-Problematik, der Energiekrise und der sehr hohen Inflation sogar mehrere Krisen gleichzeitig. Erleben wir gerade die „Mutter aller Krisen“?

„Mutter aller Krisen“ ist vielleicht etwas übertrieben. Aber wir erleben multiple Krisen, die sehr dicht aufeinander folgen und teilweise sogar gleichzeitig stattfinden. Das ist das Besondere an der aktuellen Lage. Außerdem befinden wir uns mitten in eine Transformation der Wirtschaft – hin zur Dekarbonisierung und zur Digitalisierung. Dieses Gesamtpaket – also die Kombination aus Krisen und Transformation – ist schon eine erhebliche Belastung für die Wirtschaft.

Hätten Sie sich solch eine extreme Situation in Deutschland – ein Krieg praktisch vor der Haustür und das Gas wird abgedreht – vorher vorstellen können?

Mich hat das durchaus überrascht. Ich habe lange Zeit nicht damit gerechnet, dass wirklich ein großflächiger Krieg stattfinden wird. Ökonomisch gesehen ist eine kriegerische Auseinandersetzung ja auch völlig irrational. Ich habe eher gedacht, dass der russische Militäraufmarsch dazu dient, von inneren Problemen in Russland abzulenken. Mit einem Krieg habe ich nicht gerechnet. Aber offenbar hat sich auch die russische Regierung verrechnet, da sie ja gedacht hat, solch ein Krieg wäre schnell zu ende.

Was waren die Hauptfehler, die uns in diese Multikrise geführt haben? Wer trägt die Schuld?

Es wird zurecht viel darüber diskutiert, ob beim Thema Gas Fehler gemacht worden sind. Man muss sich sicher die Frage stellen, ob man nicht seit 2014 anders an die Sache hätte rangehen müssen, ob man nicht damit hätte rechnen müssen, dass Russland das Gas einsetzt, um uns unter Druck zu setzen – selbst ohne Krieg. Das heißt nicht, dass es ein Fehler war, überhaupt Gas aus Russland zu kaufen. Aber es war ein Fehler, sich in eine solch große Abhängigkeit zu begeben – in einer Situation, in der ja klar war, es gibt geopolitische Konflikte mit Russland.

Wenn die damalige Regierung gesagt hätte, wir kaufen nun aus strategischer Sicht nur noch die Hälfte des Gases in Russland und die andere Hälfte für den doppelten Preis aus anderen Quellen, wäre das überhaupt vermittelbar gewesen – in der Wirtschaft und bei den Verbrauchern?

Es gab in den letzten Jahren durchaus eine solche Debatte. Dabei gab es größte Vorbehalte gegen Flüssiggas-Importe – das sogenannte LNG – wegen der Umweltfolgen und der höheren Kosten. Flüssiggas war im höchsten Maße unpopulär. Aber manchmal ist es richtig, dass eine Regierung auch Dinge tut, die nicht sonderlich populär sind. Heute fragen sich viele, ob Kanzlerin Angela Merkel vielleicht doch zu viel auf Umfragen gehört hat, statt mehr aus Überzeugung strategisch sinnvoll zu handeln.

Was ist am schlimmsten an der aktuellen Krise?

Die hohen Energiepreise stellen eine sehr große Belastung für viele dar. Keine Frage. Das Hauptproblem ist aber nicht der hohe Gaspreis, sondern die Gefahr, dass wir in eine Gasrationierungslage kommen. Das ist eine Situation, in der nicht jeder Gas bekommt, selbst wenn er bereit wäre, die hohen Preise zu bezahlen. Eine solche Situation wäre wirklich sehr, sehr schwierig.

Wie wahrscheinlich ist dieses Szenario?

Zum Glück deutlich weniger wahrscheinlich als noch vor einigen Wochen – weil die Monate Oktober und November überdurchschnittlich warm waren und weil man auch viel Gas eingespeichert hat. Nach heutigem Stand halte ich es für deutlich wahrscheinlicher, dass wir ohne Gasrationierung durch den Winter kommen. Aber ob wir das wirklich schaffen, hängt von zwei Variablen ab: von der Temperatur im Verlauf des Winters und von unseren Einsparbemühungen, die unbedingt weitergehen müssen.

Sind da die Hilfen und Preisdeckelungen nicht kontraproduktiv?

Eine wirkliche Preisdeckelung wäre kontraproduktiv. Wir haben aber keine Preisdeckelung. Darüber gab es harte Auseinandersetzungen, bei der sich zum Glück die Ökonomen am Ende durchgesetzt haben. Man erhält einen Zuschuss auf Basis vergangener Verbrauchsmengen. Eine richtige Deckelung der Preise würde den Sparanreiz zerstören. Der sogenannte Gaspreisdeckel – die Bezeichnung ist ausgesprochen unglücklich – bedeutet ja keineswegs, dass man die hohen Gaspreise bei Mehrverbrauch nicht zahlen muss.

Aus wissenschaftlicher Sicht, warum ist eine hohe Inflationsrate so schlimm? Es gab und gibt ja durchaus Leute, die das entspannter sehen.

Zum einen haben wir einen gesellschaftlichen Konsens darüber, dass wir stabiles Geld haben wollen. Inflation verteilt immer um von denen, die Geld gespart haben, zu den Schuldnern. Diese Umverteilung ist weder beabsichtigt noch legitim. Zudem trifft die Inflation ärmere Teile der Bevölkerung besonders stark. Auch sind Preise Knappheitssignale in einer Marktwirtschaft. In einer Inflation funktioniert das jedoch nicht mehr richtig. Wir haben dann alle Probleme, die Preise noch zu verstehen, und wissen nicht mehr, ob etwa teuer, günstig oder angemessen ist.

Es kann ja auch sein, dass man Dinge bewusst teuer kauft, aus Angst, dass sie künftig noch teurer werden könnten. Oder?

Ja, das kann noch hinzukommen. Wenn das passiert, ist die Lage schon sehr schlecht, dann wäre die Inflation schon sehr weit fortgeschritten. Ein weiterer Punkt: Bei einer dauerhaft hohen Inflation werden langfristige Finanzierungen mit festen Zinsen schwieriger, was potenziellen Investoren die Kalkulationsgrundlage entzieht. Viele Investitionsprojekte würden dann zu riskant und werden deshalb gar nicht mehr realisiert, was der Wirtschaft zusätzlich schadet.

Die EZB hat nun ihren Kurs in der Geldpolitik verschärft. Das kommt recht spät, oder?

Ja, das kommt spät. Schon im Januar – also vor dem Ukraine-Krieg – war die Inflation deutlich höher als erwartet. Das setzte sich im Februar fort. Zu diesem Zeitpunkt hätte die EZB sofort handeln müssen.

Reagiert die Zentralbank jetzt immer noch zu zögerlich? Welcher Zinssatz wäre notwendig?

Gegeben, dass man zu spät angefangen hat, ist der jetzige Kurs schon richtig. Wir sind aber noch nicht am Ende. Wie hoch der Zins noch gehen muss, hängt davon ab, wie sich die weiteren Daten entwickeln – also die Inflation und vor allem die Inflationserwartungen. Wir sind auf jeden Fall noch nicht da, wo wir sein müssen.

Die EZB hat die Märkte in den vergangenen Jahren in unvorstellbarem Maße mit Geld geflutet und kann jetzt nur moderat die Zinsen hochschrauben – will sie nicht die hochverschuldeten Euro-Staaten in den Ruin treiben und somit unsere gemeinsame Währung sprengen. Der Preis ist die Inflation, die uns alle ärmer macht. Muss man vor diesem Hintergrund nicht sagen, der Euro war in dieser Form ein Fehler? Er kettet schließlich aufs Untrennbare zusammen, was nicht zusammengehört.

Es ist müßig zu diskutieren, ob der Euro ein Fehler war. Wir haben ihn jetzt. Es gibt gute Gründe, ihn zu stabilisieren und zu verhindern, dass er zerbricht. Er wird meines Erachtens auch nicht zerbrechen. Da gibt es starke – auch politische – Kräfte, die ihn zusammenhalten werden. Der Euro ist notwendig für den Binnenmarkt. Auch wird Deutschland nicht austreten, und ich rechne auch sonst mit keinem Austritt. Unsere Herausforderung wird vielmehr sein, die Währungsunion so zu gestalten, dass es eine Union mit stabiler Währung bleibt. Das ist nicht trivial.

Heißt das im Endeffekt, es wird noch mehr Vergemeinschaftung geben – etwa bei den Schulden durch sogenannte Eurobonds?

Ein grundlegendes Problem bei der Vergemeinschaftung ist, dass Entscheidungsgewalt und Haftung zusammenliegen müssen. Wenn wir die Haftung für Staatsschulden vergemeinschaften würden, müsste der Bundestag sein Budgetrecht abgeben. Daran denkt aber niemand. Und genau deshalb darf es auch keine Vergemeinschaftung geben. Wir haben Schritte in Richtung Vergemeinschaftung, die kritikwürdig sind – etwa bei der EZB. Hier gibt es Entwicklungen in Richtung Solidarhaftung, die wirklich besorgniserregend sind. Zum Beispiel das Umstrukturieren des Anleihe-Portfolios der Zentralbank.

Wenn deutsche oder niederländische Anleihen auslaufen, werden sie etwa durch italienische ersetzt. Solch eine finanzielle Stützung eines einzelnen Mitgliedsstaats ist nicht der Job der EZB. Noch schlimmer: Mittlerweile ist sogar vorgesehen, kriselnde Staaten nicht nur von den Märkten abzuschirmen, sondern sie auch von politischer Verpflichtung zu Reformen weitgehend zu befreien. Das kann nicht funktionieren. Aus Sicht der Gemeinschaft halte ich die Unterstützung von Staaten ohne wirksame Auflagen für toxisch.

In Deutschland haben wir jede Menge Rettungsprogramme und Preisbremsen von der Politik gesehen. Es wurde sehr viel Geld ausgegeben. Wie bewerten Sie die Hilfen bisher?

Es war richtig, auf die Krise zu reagieren, indem man Gruppen gezielt hilft, die sich nicht selbst helfen können. Das heißt, Haushalte mit niedrigen Einkommen und mittelständische Betriebe, die Probleme haben, Kredite zu bekommen. Erforderlich gewesen wären gezielte und beschränkte Hilfen. Dafür fehlt allerdings das richtige Instrumentarium, weshalb breiter geholfen wurde. Eine allgemeine Energieprämie wäre mir dabei allerdings lieber gewesen als doch relativ komplizierte Gaspreis- und Strompreisbremsen. Man hätte es einfacher und schneller haben können.

Der andere Punkt ist, man hätte von Anfang an stärker europäisch über das Programm reden müssen. Die Ankündigung des 200-Milliarden-Euro-Pakets der Bundesregierung hat im europäischen Ausland für viel Unmut gesorgt. Zurecht, weil die Gefahr besteht, dass wir uns hierbei gegenseitig hochkonkurrieren im Wettbewerb um Gas. Auch werfen uns andere Staaten vor, dass wir unsere Wirtschaft und Industrie retten, während sie es nicht können. Mit der nicht europäisch abgestimmten Ankündigung des Rettungspakets hat die Bundesregierung unnötig viel Porzellan zerschlagen.

Die Maßnahmen kosten viele Milliarden. Auch während Corona wurde schon großzügig geholfen. Eines ist klar: Die Staatsschulden steigen. Bezahlen gerade die künftigen Generationen für unsere Fehler der Vergangenheit und auch dafür, dass wir möglichst sanft durch die Krise kommen wollen?

Ja, wir haben wachsende Schulden und diese belasten die künftigen Generationen. Ich denke aber auch, in schweren Krisen ist es gerechtfertigt, Schulden zu machen. Man muss sich dabei natürlich immer fragen, ist das von der Höhe her noch gerechtfertigt und wird das Geld auch gezielt ausgegeben. Auch darf man die langfristige Nachhaltigkeit nie aus den Augen verlieren. Wir können nicht in jeder Krise so viel Geld in die Hand nehmen und die Schulden immer weiter in die Höhe treiben.

Im Moment sind wir dazu noch in der Lage. Das Vertrauen der Gläubiger in Deutschland ist immer noch sehr groß, weil alle anderen sich ja auch verschulden. Wenn alle hässlicher werden, ist es nicht ganz so schlimm, dass man selbst auch etwas hässlicher wird. (lacht) Aber die Spielräume werden in Zukunft enger.

Wird es bald zu Steuererhöhungen kommen – kommen müssen?

Wir sollten dann über die Konsolidierung der Staatsfinanzen reden, wenn sich die Wirtschaft wieder erholt hat, die Krise überwunden ist. Dann sollte man Konsolidierung aber niemals so angehen, dass man nur auf die Steuerseite schaut. Es gehört auch immer dazu, zu fragen, sind wirklich alle Ausgaben notwendig. Das ist aber der schwierige und mühsame Teil der Politik. Sich auf die Kürzung oder die Begrenzung des Wachstums der Ausgaben zu einigen.

Da ging es die vergangenen Jahre deutlich in die andere Richtung – Stichwort „Rente mit 63“ oder „Sondervermögen“.

Ja, da ging es sehr in die andere Richtung. In den letzten Jahren hat die Politik in Deutschland zu wenig über Ausgabenüberprüfung geredet. Ich würde immer empfehlen, erst über Steuererhöhungen zu reden, wenn auf der Ausgabenseite etwas getan worden ist. Im wiedervereinigten Deutschland war die Steuer-und-Abgaben-Quote noch nie so hoch wie heute. Man kann also nicht sagen, der Staat hätte nicht genug Geld.

In welchen Feldern sehen Sie Potenzial, die Staatsausgaben zu kürzen?

Wenn man sich die öffentlichen Haushalte anschaut, wird klar, dass die Sozialausgaben nicht unberührt bleiben können. Auch deshalb scheut die Politik davor zurück. Hier müssen wir nicht über Kürzungen reden, aber über eine Begrenzung des künftigen Ausgabenwachstums. Wir kommen gar nicht darum herum, über Sozialausgaben zu reden. In den letzten Jahren floss fast ein Drittel des Bundeshaushalts zum Beispiel als Zuschuss in die Rentenversicherung. Um diesen Posten kommen wir nicht herum.

Das Bürgergeld wird die Sozialausgaben weiter steigern. Ist das aus Ihrer Sicht trotzdem in Ordnung oder setzt es die falschen Anreize?

Der Anstieg der Regelsätze ist richtig. Er liegt nur wenig über der Inflationsrate. Bei den Sanktionen ist es komplizierter. Über das Ziel sind wir uns einig: Wir wollen die Menschen nicht unbedingt in die erst beste Beschäftigung bringen, sondern in eine nachhaltige Beschäftigung. Sanktionen steigern die Beschäftigung, aber die ist nicht immer nachhaltig. Deshalb sollten wir Sanktionen nicht abschaffen, aber reformieren. Klarer ist das Bild bei den Anrechnungsregeln. Da sind wir zu großzügig im niedrigen Stundenbereich. Wir schaffen also Anreize, nur Teilzeit zu arbeiten. Wir müssen bei den Anrechnungsregeln dafür sorgen, dass bessere Anreize bestehen, einen Vollzeit-Job anzunehmen. Nur so wachsen die Menschen aus ihrer Situation heraus, indem sie mehr arbeiten. Der Bedarf ist da. Wir haben Fachkräfteknappheit.

Das Stichwort Rentenversicherung ist ja bereits gefallen. Der Kollaps unseres Systems wird immer wieder an die Wand gemalt – jüngst von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger. Fakt ist: Die Babyboomer gehen jetzt in Rente, und das sind viele. Hält unser System das aus oder droht wirklich der Kollaps?

Das System steht nicht vor einem Kollaps – das wäre ja ein plötzlicher Zusammenbruch –, sondern vor einer schleichenden Überforderung. Da muss man umsteuern. Die Stellschrauben sind lange bekannt: Es ist die Lebensarbeitszeit, es sind die Beiträge und es ist das Rentenniveau.

Und die Bezuschussung mit Steuermitteln.

Wir müssen sehr aufpassen, dass die Politik sich nicht immer darauf einigt, den leichtesten Weg zu gehen – also immer mehr Geld aus dem Bundeshaushalt rüberzuschaufeln.

Die anderen drei Punkte sind eben ausgesprochen unbeliebt.

Ja, niemand zahlt gerne mehr Beiträge oder will weniger Rente, und die wenigsten wollen immer länger arbeiten. Trotzdem werden wird an all diesen Schrauben drehen müssen.

Im Moment zeigen einige Wirtschaftsindikatoren in eine positive Richtung. Unter anderem der Ifo-Index und das Beschäftigungsbarometer. Auch das Konsumklima hat sich stabilisiert und die Erzeugerpreise sinken deutlich. Den Laien überrascht der schnelle Stimmungswechsel. Haben wir das Schlimmste schon überstanden oder ist dies die Ruhe vor dem Sturm?

Die Rezession könnte flacher ausfallen, als viele befürchtet haben. Aber ich glaube nicht, dass wir schon über den Berg sind. Wir haben schlicht das Problem, dass die Energieverknappung immer noch besteht. Das Risiko, dass die Gasvorräte nicht reichen, dass wir gegebenenfalls Teile der Industrie von Gas abschneiden müssen, ist noch nicht vollständig gebannt – auch wenn die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios sinkt. Wir müssen bedenken, dass wir durch Nordstream 1 im kommenden Jahr überhaupt kein russisches Gas bekommen, um unsere Vorräte aufzufüllen. Der nächste Winter wird noch sehr schwierig für uns werden. Wir sind also noch nicht über den Berg, aber wir sind auf einem guten Weg.

Erst Weltuntergang, jetzt sieht vieles schon wieder viel besser aus. Wie verlässlich sind die Wirtschaftsindikatoren überhaupt?

Zunächst gibt es einige nüchterne Fakten: Unter anderem, dass das Wetter bisher warm war. Dadurch ist eine Gasrationierungslage unwahrscheinlicher geworden. Da ist es ganz rational erklärbar, dass viele Unternehmen ihre Lage wieder weniger pessimistisch einschätzen. Das besserer Konsumklima hat sicher damit zu tun, dass die Verbraucher mit erheblichen Transferleistungen vom Staat rechnen. Allgemein sind Indikatoren immer eine Information über die Gegenwart. Wir wollen natürlich alle in die Zukunft schauen. Dabei ist es schon ganz gut, überhaupt die Gegenwart zu verstehen. Auch Prognosen beruhen naturgemäß nur auf gegenwärtig verfügbaren Informationen. Die Zukunft kennt niemand.

Trotzdem nochmal der Blick nach vorne. Was ist in den kommenden Monaten zu tun? Was sind die entscheidenden Stellschrauben?

Stellschraube Nummer eins, nicht behaupten, wir wären über den Berg. Wir sind es nämlich nicht. Wir müssen die Anstrengung weiterführen, möglichst viel Gas einzusparen – und der Industrie und auch bei den privaten Haushalten. Wir brauchen weiter einen gewissen Ernst in der Beurteilung der Lage, gleichzeitig aber auch Zuversicht. Die Botschaft muss lauten: Wir schaffen das! Wirtschaftspolitisch gibt es zwei Themen, die für die mittlere Frist wichtig sind.

Die Politik muss ein energiepolitisches Konzept vorlegen, das Investoren davon überzeugt, dass es sich weiter lohnt, in Deutschland zu investieren. Das gibt es derzeit noch nicht. Das heißt, das Energieangebot muss groß genug sein. Die andere Perspektive ist, die Politik muss sich dafür einsetzen, dass Deutschland auch künftig als Exportplattform funktioniert. Wir brauchen dringend neue Handelsabkommen und wir brauchen eine kluge Politik, die die Verflechtungen der Weltwirtschaft aufrechterhält und gleichzeitig zu mehr Resilienz führt – also zur Diversifizierung von Wertschöpfungsketten. Ansonsten werden Investoren abwandern.

Brauchen wir in der Außenhandelspolitik wieder mehr Pragmatismus? Im Moment wird sehr viel über Werte gesprochen – bezüglich Katar oder auch China.

Ja, das denke ich schon. Wir haben in Deutschland eine Neigung, Handel sehr stark zu moralisieren. „Wandel durch Handel“ ist kein hilfreiches Konzept, es ist eher Ausdruck eines schlechten Gewissens, weil wir mit Autokraten Handel treiben. Deshalb erfinden wird diese Idee, dass wir mit diesen Ländern ja nur handeln, weil wir sie wandeln wollen, und nicht zu unserem eigenen Vorteil. Das ist völlig unrealistisch. Wie soll ein kleines, schrumpfendes Land wie Deutschland einen Giganten wie China wandeln? Das ist eine Illusion. Wenn es da einen Wandel gibt, dann wohl eher in der Gegenrichtung.

Ich denke schon, dass Handel meistens ein friedliches Miteinander fördert, aber es ist nicht der Grund für Handel – sondern eher ein Nebeneffekt. Wir treiben Handel, weil er wirtschaftlichen Nutzen stiftet und Wohlstand schafft – für alle Beteiligten. So sollten wir Handel verstehen. Er ist aber auch immer bedroht durch geopolitische Konflikte und er schafft gegenseitige Anhängigkeiten. Das sind Risiken, die müssen wir verstehen, und damit müssen wir umgehen. Künftig gar nicht mehr mit Autokratien zu handeln, stellt sicher keine sinnvolle Alternative dar.

Stichwort Globalisierung: Der Krieg in der Ukraine sowie die Politik Chinas – in Sachen Covid oder auch in Bezug auf Taiwan – decken schonungslos die Abhängigkeiten unserer Wirtschaft und die Anfälligkeit des Gesamtkonstrukts auf. Unsere Lieferketten sind zum Teil sehr verletzlich. Haben wir es mit der Verknüpfung des Welthandels ein bisschen übertrieben?

Na ja, mit der Globalisierung ist es wie mit vielen Dingen. Wie wertvoll sie sind, merkt man erst, wenn sie nicht mehr da ist. Wir haben erst gemerkt, wie ungeheuer stark wir von der Globalisierung profitieren, als die Produkte plötzlich nicht mehr kamen. Die wohlstandssteigernde Kraft der Globalisierung ist schon beeindruckend. Sie hat uns jahrelang günstige Preise und eine quasi unendlich erscheinende Verfügbarkeit von Gütern gesichert. Erst als das unterbrochen worden ist, haben wir gesehen, dass das alles keine Selbstverständlichkeit ist. Die neue Situation hat uns gezeigt, was wir verlieren würden, wenn wir die Globalisierung aufgäben.

Nun gibt es aber einige Länder, die ihre Gangart spürbar verschärfen – China sogar recht extrem. Das Land ist mittlerweile eine lupenreine Diktatur. Aber auch die USA setzen wieder mehr auf nationale Interessen. Mit dem „Inflation Reduction Act“ pumpt die US-Regierung hunderte Milliarden in ihre Wirtschaft – Steuererleichterungen und massive Investitionen. Gefördert werden dabei aber nur Unternehmen, die in den USA produzieren. Was bedeutet das für die deutsche und europäische Wirtschaft?

Die USA konkurrieren mit uns und anderen Ländern um Industrieansiedlung. In der Geschichte gab es schön öfter solche Entwicklungen. Besonders gefährlich wird das, wenn es mit Protektionismus kombiniert wird. Das ist hier der Fall. Deshalb wird man mit den Amerikanern reden müssen. Es kann durchaus passieren, dass es zu einem Subventionswettlauf oder gar einem Handelskrieg kommt.

Was können wir neben dem Reden noch tun?

Wenn wir verhandeln wollen, müssen wir auch einen gewissen Druck ausüben. Das heißt, wir als Europäer müssen protektionistische Instrumente zumindest vorzeigen können – zum Beispiel Gegensubventionen. Dabei müssen wir überzeugend vermitteln, wir wollen diese Instrumente nicht einsetzen, aber wenn wir nicht zu einer Einigung kommen, werden wir es tun.

Nochmal der Blick ins Inland: Man hat den Eindruck, Deutschland wird immer ungleicher. Die Krisen – vor allem die Inflation – treffen die Menschen stets unterschiedlich hart. Energie, Mobilität und der tägliche Einkauf werden immer teurer. Ein Eigenheim – jahrzehntelang der Traum der Menschen, den sich viele mit viel Fleiß auch verwirklichen konnten – ist nicht mehr bezahlbar, selbst für Normalverdiener. Täuscht der Eindruck, dass die Schere in Deutschland immer weiter aufgeht?

Das ist mir zu viel Schwarz-Weiß-Malerei. Man sieht im Moment, dass sich auch große Vermögen reduzieren. Die Aktien sind durch den Zinsanstieg gefallen, auch die Immobilienpreise sinken. Deshalb ist es nicht so, dass die Schere in jeder Hinsicht auseinandergeht. Es ist gleichzeitig wahr, dass Menschen mit niedrigen Einkommen von der Inflation besonders betroffen sind, weil sie keine Reserven haben. Deshalb sind auch Hilfen notwendig. Die Vermögensunterschiede werden im Moment aber eher kleiner. Das ist freilich ein schwacher Trost für diejenigen, die kaum Reserven haben. Um die müssen wir uns kümmern.

Wie kann das gelingen?

Die Diskussion „Reich versus Arm“ bringt uns dabei jedenfalls nicht weiter. Die breite Teilhabe von mehr Menschen am Wohlstand kann der weitere Ausbau des Sozialstaats nicht leisten. Dafür muss es uns gelingen, die Menschen mehr in Beschäftigung zu bringen. Und wir müssen auch mehr für Bildung und Ausbildung sorgen. Das ist in der Tat ein Bereich, in dem wir uns verschlechtern. Hier geht die Schere bedauerlicherweise auf. Wir sehen, dass die schulischen Leistungen in Deutschland sinken. Für ein Land, das keine Rohstoffe hat, ist das eine sehr schlechte Nachricht. Und diese Entwicklung verstärkt in der Tat auch Ungleichheiten.

Wenn Sie der Politik drei To-Dos für die kommenden Jahre ins Hausaufgabenhelft schreiben könnten. Welche wären das?

Ein zentrales Thema ist sicher die Energiepolitik, dann der Bereich „Arbeitskräfteangebot und Ausbildung“. Das hat mit der Fachkräfte-Knappheit zu tun. Der dritte große Bereich ist die Außenhandelsordnung. Hier müssen wir zusehen, dass unsere Position als exportorientierte Volkswirtschaft erhalten bleibt. Daraus ziehen wir unseren Wohlstand.

Herr Fuest, Sie sagen ja: „Die Zukunft kennt niemand“. Ich frage Sie trotzdem, wie wird das Jahr 2023?

Wir erwarten derzeit, dass das Jahr schwierig beginnt – mit einer Rezession, aber hoffentlich einer flachen – und dass es dann besser wird. Das hängt natürlich stark vom Kriegsverlauf in der Ukraine ab und von dem, was an den Energiemärkten passiert. 2023 wird schon noch ein Jahr mit Anspannung werden.

Wann ist das Schlimmste überstanden? Erst 2024?

Wir wissen nicht, ob 2024 dann schon die nächste Krise kommt. (lacht) Daran haben wir uns ja gewöhnt. Im Ernst: Ich denke, wenn wir den Winter 2023/2024 überstanden haben, wird sich einiges entspannen.