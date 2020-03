Claas-Chef Böck über Bauernfrust, Verbraucheransprüche und den Mähdrescher der Zukunft

Geboren 1971 im bayerischen Marktoberdorf am Stammsitz des Landmaschinenbauers Fendt, begann Thomas Böck seine Karriere beim Hersteller der dunkelgrünen Traktoren. Von Fendt wechselte der begeisterte Bergwanderer zum Pistenraupenhersteller Kässbohrer im oberschwäbischen Laupheim. 2006 begann der Ingenieur, der an der Fachhochschule Kempten Elektrotechnik studierte, seine Karriere bei Claas am Stammsitz im ostwestfälischen Harsewinkel. 2014 wurde Böck in die Konzernleitung berufen, deren Vorsitz er im Oktober 2019 übernahm.

1887 gründete Franz Claas senior ein Unternehmen für Milchzentrifugen und begann um 1900 mit der Herstellung von Strohbindern. 1913 übernahmen die Söhne des Gründers das Unternehmen, das Patent des Knoters legte 1919 den Grundstein für die industrielle Produktion. Claas beschäftigte 2019 rund 11 500 Mitarbeiter, erwirtschaftete einen Umsatz von 3,898 Milliarden Euro und schrieb einen operativen Gewinn von 136 Millionen Euro. Die Anteile liegen vollständig bei den Nachkommen des Firmengründers. „Es ist der Wunsch der Familie, dass diese Eigenständigkeit erhalten bleibt“, sagt Böck. Gründersohn Helmut Claas teilt sich mit seiner Tochter Cathrina Claas-Mühlhäuser den Vorsitz im Gesellschafterausschuss. Claas-Mühlhäuser sitzt zudem dem Aufsichtsrat vor.