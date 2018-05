City-Ticket macht Bahnfahren attraktiver

Die Bahn renoviert ihr Preissystem und macht den Billigfliegern und Fernbussen mit einem dauerhaften Niedrigpreis Konkurrenz. So sollen mehr und neue Fahrgäste gewonnen werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Rechnung aufgeht ist hoch. Denn trotz vieler Verspätungen und anderer Mängel liegt Bahnfahren voll im Trend. Und die Ausweitung des City-Tickets, mit dem Bahnreisende noch den Nahverkehr kostenlos nutzen können, erhöht die Attraktivität der Reise mit dem Zug noch weiter. Auch wenn dadurch die Kosten steigen, müssen die Fahrpreise nicht zwangsläufig erhöht werden. Die Bahn will vielmehr so viele neue Kunden gewinnen, dass der finanzielle Aufwand mehr als ausgeglichen wird.

Für die Verbraucher sind das alles erst einmal gute Nachrichten. Ob der Bonbon tatsächlich süß schmeckt oder unverhofft sauer, wird jedoch erst die Praxis zeigen. Denn der Haken sind die Kontingente für die jeweiligen Preisklassen. Wie viele Super Sparpreise tatsächlich angeboten werden, bleibt ein Betriebsgeheimnis. Für in der Regel volle Züge dürften es nur wenige Billigtickets geben, vielleicht sogar gar keines. Bei den Sparpreisen ist es ähnlich. Durch die Steuerung der Kontingente kann die Bahn die durchschnittlichen Erlöse für einen Fahrschein erhöhen, ohne offensichtlich an der Preisschraube zu drehen.

Die Neuerungen, insbesondere die Zusammenarbeit mit den Nahverkehrsanbietern, weisen in die richtige Richtung. Die Kunden erwarten vernetzte Angebote von Haus zu Haus. In diese Richtung bewegen sich die Nahverkehrsunternehmen. Bis sie eine flächendeckende Vernetzung hinbekommen, wird aufgrund der Menge an Anbietern und Interessen noch eine Zeit ins Land ziehen. Ein glaubwürdiger Anfang ist nun aber gemacht.